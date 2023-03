Erdreich muss nach Öl-Unfall am Chiemsee ausgebaggert werden

Nach dem Unfall, bei dem am Chiemsee am Montag auf der Autobahn 8 zwischen Frasdorf und Bernau rund 1.000 Liter Diesel ausgelaufen sind, wird an mehreren Stellen Erde abgegraben. Die von einem Sachverständigen angeordneten Arbeiten sollen am Freitag stattfinden, wie das Landratsamt Rosenheim mitteilte. Demnach waren die Auswirkungen auf die Umwelt und auf das Naturschutzgebiet Irschener Winkel zunächst noch nicht abschätzbar. Ein betroffenes Vogel-Brutgebiet soll regelmäßig kontrolliert werden.

400 Meter lange Ölsperre

Bereits am Montag hatten Helfer der Freiwilligen Feuerwehren und der Wasserwacht eine 200 Meter lange Ölsperre eingerichtet. Diese wurde am Dienstag dann durch die kompaktere und rund 400 Meter lange Ölsperre des Systems TAL ergänzt. Mit der zusätzlichen längeren Ölsperre, die nicht nur auf dem Wasser liegt, sondern auch bis zu 20 Zentimeter in die Tiefe geht, soll noch effektiver verhindert werden, dass sich Öl und Diesel im See verteilen. Die Ölsperre sollte voraussichtlich zwei Wochen lang im Wasser bleiben.

Schaden geht in die Hunderttausende Euro

Bei dem Unfall kippten sowohl der Anhänger mitsamt der geladenen Autos als auch das Zugfahrzeug um und kamen quer zur Straße zum Liegen - der Anhänger etwa 150 Meter von der Unfallstelle entfernt. Dabei wurden die Tanks aufgerissen und das Öl floss heraus. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von mindestens 300.000 Euro.

Über ein Rohr floss das Öl in den Moosbach und über die Bernauer Ache in den Chiemsee. So gelangte es auch in den Irschener Winkel. Dieser gehört zu den bedeutendsten Brut-, Rast- und Mausergebieten für Vögel am Chiemsee.

Mit Informationen von dpa