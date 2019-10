Erdölförderung in Ampfing - Bürger werden informiert

Nach den erfolgreichen Erdöl-Testbohrungen im Frühjahr wird nun im nächsten Schritt eine eigene Fördertestanlage in Schicking, einem Ortsteil von Ampfing im Landkreis Mühldorf, aufgebaut. Dazu werden in dieser Woche erste Teile angeliefert und auf dem Gelände in Schicking aufgebaut.

Schön früher wurde in Ampfing Erdöl gefördert

Bereits im im 15. Jahrhundert hatten Mönche am Tegernsee Erdöl entdeckt. In den 1950er-Jahren ging der eigentliche Ölrausch in Bayern los. Auch aus dem Ampfinger Sandstein wurde bereits zwischen 1954 und 1997 Erdöl gefördert. 1997 wurde die Förderung aber mangels Rentabilität beendet. Jetzt geht es darum, die Wirtschaftlichkeit einer neuen möglichen Förderung zu prüfen.

Fördertests ab November

Für die Test-Förderanlagen werden im Moment Einzelteile auf den Bohrplatz in Schicking, einem Ortsteil von Ampfing, geliefert. Die sogenannte Fördertestanlage, die extra gekauft wurde, wird dann nach und nach aufgebaut. Und noch im Winter soll mit der Anlage circa zwei Monate lang probeweise Ampfinger Erdöl gefördert werden. So soll herausgefunden werden, ob sich eine längere Erdöl-Förderung dort auch lohnt. Damit steht ab November in Schicking wieder eine der klassischen "Pferdekopf-Pumpen". Ihren Namen verdankt diese Pumpe, die überall auf den Erdölfeldern dieser Welt zu sehen ist, ihrem Aussehen.

Immer noch 560.000 Tonnen Erdöl in Ampfing vermutet

Noch heute soll der Ampfinger Sandstein 560.000 Tonnen Erdöl enthalten. Die Arbeiten in Schicking führt das Energieunternehmen RDG aus Hannover durch. Es ist unter anderem auf Erdölförderungen und regenerative Energien spezialisiert.

Bürger-Infobüro am Sonntag

Um die Bürger mit einzubinden, hat das RDG-Informationsbüro diesen Sonntag zwischen 13:00 und 17:00 Uhr während des Kirchweihmarkts in Ampfing geöffnet.