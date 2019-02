Erdinger Landrat zieht Klage gegen Kreisrat zurück

Der Prozess hätte am kommenden Dienstag stattfinden sollen. Das Landratsamt nimmt aber die Klage zurück, nachdem Glaubitz für die Kreistagssitzung am kommenden Mittwoch eine Erklärung angekündigt hat, wonach sich seine Vorwürfe nicht gegen die Arbeit der Mitarbeiter in der Ausländerbehörde gerichtet hätten.

Glaubitz muss Internet-Beitrag löschen und an die 1000 Euro zahlen

Auch muss der Kreisrat einen Internet-Beitrag dazu löschen und an die 1000 Euro zahlen. Der ehrenamtliche Kommunalpolitiker Glaubitz hatte dem Amt in einer Diskussion Behördenwillkür bei der Bearbeitung von Anträgen von Asylbewerbern auf Arbeitserlaubnis vorgeworfen. Später hatte er seine Äußerungen teils zurückgenommen, in seiner Richtigstellung aber nach Ansicht des Landratsamts erneut unrichtige Behauptungen aufgestellt. Bayerstorfer hatte darauf Klage einreichen lassen.