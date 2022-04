Erdhaufen seit sieben Jahren: Wer ist in Bamberg verantwortlich?

Angelika und Harald Dötschel haben in Bamberg eine Dachterrassenwohnung mit Blick auf die Regnitz. Sie wohnen auf der Erba-Insel: einem Neubaugebiet direkt am Erba-Park, umgeben von Wasser und vielen Bäumen. Doch von der Dachterrasse schaut das Ehepaar nicht nur auf den Fluss, sondern auch auf einen riesengroßen Erdhaufen.

Erba-Insel: Bodenaushub statt Spielplatz

Das Wohngebiet wurde schon 2015 fertiggestellt. Seitdem befindet sich in der Mitte der große Hügel mit dem Erdaushub. Inzwischen ist der Erdhaufen mit einem Metallzaun abgesperrt worden, damit die Kinder nicht darauf spielen. Die Anwohner haben an der Absperrung Schilder angebracht, auf denen sie ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Denn eigentlich sollte an dieser Stelle ein Spielplatz entstehen. Das Problem: Niemand fühle sich für die Entfernung des Erdhaufens verantwortlich, so Angelika Dötschel. Die Projektgesellschaft schiebe die Verantwortung auf die einzelnen Bauträger, weil jeder hier seinen Aushub vom Bau ausgekippt haben soll, behaupten die Anwohner.

Streit um Erdhaufen soll vor Gericht kommen

Die Stadt spricht sich zwar dafür aus, den Bodenaushub zu entfernen, aber das Grundstück, auf dem sich der Erdhaufen befindet, gehörte einem Berliner Bauunternehmer. Er sei für die Entfernung des Bodenaushubs zuständig, sagt die Stadt, der das Gelände inzwischen gehört. Vertraglich sei geregelt, dass der Berliner Unternehmer den Erdhaufen entferne. Dagegen habe der Berliner Projektentwickler aber geklagt. Zur Verhandlung kommt es laut dem Verwaltungsgericht Bayreuth frühestens im Sommer. Die Stadt würde den Erdhaufen auch lieber heute als morgen beseitigen, so Michael Memmel, Sprecher der Stadt Bamberg. Sie sei aber an die rechtlichen Vorgaben gebunden und könne den Hügel nicht selbst beseitigen, denn dann laufe sie Gefahr, auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Entfernung würde mindestens 100.000 Euro kosten

Es geht dabei um viel Geld. Die Beseitigung des Hügels würde einen sechsstelligen Betrag kosten. Der Berliner Projektentwickler wäre bereit, den Erdhaufen sofort zu beseitigen, wenn er auf dem Gelände eine hochmoderne Parkgarage bauen dürfe, sagt der Gesellschafter der Erba Projektentwicklungs-GmbH, Ronny Meyer, gegenüber dem BR. Das habe die Stadt jedoch verhindert.

Parkplätze gibt es auf der Erba-Insel genug, finden die Anwohner. Die allgemeine Tendenz sei, dass diese Garage nicht gewünscht ist, so Dieter Hofmann, der neben dem Hügel aus Bodenaushub wohnt. "Wir wollen hier etwas Grünes haben, so wie es vorgesehen war."

Gespräch zwischen Stadt und Bewohnern geplant

Grün sieht es um und auf dem Hügel allerdings gar nicht aus. Zumindest wurde das Ungetüm vor ein paar Monaten mit einer Plastikfolie abgedeckt. Diese wurde durch Wind und Regen zerrissen und ist zum Teil weggeflogen. Viele kleine Plastikteile haben sich im Fluss und in den Gärten verteilt. Anfang Mai soll es ein Gespräch zwischen der Stadt und den Bewohnern der Erba-Insel geben. Doch es sieht so aus, als würde sich der Streit um die Entfernung des Erdhaufens noch hinziehen.