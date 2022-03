Erdgaskrise: Kommt jetzt der Run auf die Wärmepumpe?

Marek Miara befasst sich schon seit vielen Jahren wissenschaftlich mit Wärmepumpen. Beim Fraunhofer ISE Institut für Solare Energiesysteme. Früher ging es dabei oft darum, ob angesichts des Wirkungsgrads so eine Wärmepumpe aus ökologischer Sicht sinnvoll ist. Diese Frage hat sich jedoch inzwischen praktisch erledigt, sagt er. Heute gilt: "Jede Wärmepumpe ist ökologisch betrachtet besser als ein Gaskessel."

Ökologisch hat die Wärmepumpe den Gaskessel abgehängt

Das liegt zum einen daran, dass die Wärmepumpentechnik Fortschritte gemacht hat. Zum anderen daran, dass der Anteil grünen Stroms im deutschen Netz größer geworden ist. Im Vergleich zu einer Stromheizung alter Bauart sind Wärmepumpen ungleich effizienter. Weil sie die Wärmeenergie aus der Umgebung nutzen, machen sie aus einer Kilowattstunde Strom drei bis vier Kilowattstunden Wärme – oder sogar mehr.

Wärmepumpen lohnender durch steigenden Öl- und Gaspreis

Die zweite Frage: Lohnt sich das Heizen mit Wärmepumpe auch im Geldbeutel? Da musste man in Zeiten niedriger Gaspreise mit spitzem Bleistift rechnen, weil die Wärmepumpe ja Strom braucht und der Strompreis in Deutschland schon immer vergleichsweise hoch ist. Aber auch hier ändert sich die Rechnung durch die Gaskrise zugunsten der Wärmepumpe, denn es ist absehbar, dass die bereits hohen Erdgas- und Heizölpreise weiter steigen werden. Die weiteren Variablen in dieser Rechnung sind die Effizienz der Wärmepumpe und der Strompreis. Der steigt derzeit ebenfalls, allerdings gilt es als erklärtes Ziel der Bundesregierung, diesen Anstieg zu dämpfen. Die Abschaffung der EEG-Umlage etwa ist bereits beschlossen. Eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach kann den Strompreis zusätzlich dämpfen.

Viele Installateure sind ausgebucht

Also: Wärmepumpen werden schlagartig attraktiver. Und so beobachtet Wissenschaftler Miara durchaus schon einen Run auf diese alternativen Heizungen. Viele Installateure seien jetzt schon für das ganze Jahr 2022 ausgebucht, aber der bayerische Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik versichert, es gebe noch Kapazitäten. "Wir sind gut ausgelastet, aber nicht überausgelastet", formuliert es der technische Geschäftsführer Jörg Schütz. Eine Heizung auf Wärmepumpe umzustellen sei allerdings deutlich aufwändiger, als einfach einen Gaskessel auszutauschen.

Hohe Preise für den Wärmepumpen-Einbau

Das führt dann auch zu hohen Preisen für den Einbau. 30.000 Euro und mehr für eine Luftwärmepumpe sind laut Marek Miara vom Fraunhofer Institut keine Seltenheit - die Hälfte kostet das Material, der Rest wird für den Einbau fällig. "Das ist sehr schade, so viel muss eine Wärmepumpe eigentlich nicht kosten", bedauert Miara. Aber die Heizungsunternehmen nutzten die hohe Nachfrage für Preiserhöhungen. Die Forschung arbeite daran, den Einbau der Geräte einfacher zu machen, damit er auch billiger werde.

Hohe Förderung durch den Staat

Andererseits gibt es derzeit auch eine hohe Förderung für Wärmepumpen durch den Staat. Die Hersteller hätten bereits in den vergangenen Jahren ihre Produktionskapazitäten ausgebaut und könnten eine steigende Nachfrage befriedigen, so Miara. Der Flaschenhals liege eher beim Handwerk.

Handwerk: Immer mehr Heizungsumbauten

Jörg Schütz vom Fachverband Heizungstechnik relativiert: Auch bei den Herstellern von Wärmepumpen gebe es Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten. Das bayerische Handwerk sei leistungsfähig und in der Lage, einer gestiegenen Nachfrage zu entsprechen. Sicher ist: Die Sanierungsrate steigt. Vergangenes Jahr sind laut Fachverband deutschlandweit fast 50 Prozent mehr neue Heizungen eingebaut worden, als zehn Jahre zuvor. Wer seine Heizung auf Wärmepumpentechnik umstellen will, solle sich daher rechtzeitig darum kümmern und Kontakt zu einem Fachbetrieb aufnehmen, rät Schütz.

Wärmepumpenforscher Miara pflichtet bei: Wer weg vom Erdgas will, solle es nicht auf die lange Bank schieben. Und Wärmepumpen, betont er, funktionieren durchaus auch im Altbau.