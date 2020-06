Erdbeerfelder zum selbst Pflücken beliebt wie nie - trotz Corona

Wer Erdbeeren selbst pflücken will, muss zuerst seine Hände desinfizieren. Am Kassierhäuschen des Erdbeerfeldes in Stadtbergen hängt ein Desinfektionsspender, ein Plakat weist die Besucher auf das Abstandsgebot hin, eine Maskenpflicht besteht auf dem Feld aber nicht.

Der Run auf die Erdbeerfelder

Obstbauer Josef Kraus betreibt in der Region Augsburg elf Selbstpflückfelder. Die Nachfrage nach Erdbeeren sei dieses Jahr überdurchschnittlich gut, erzählt er, an Pfingsten sei auf den Feldern so viel los gewesen wie noch nie zuvor. Trotz des Andrangs gibt es laut Kraus keine Probleme mit den Hygienevorschriften. Die Leute seien sehr diszipliniert und halten Abstand zueinander.

Erdbeeren an Verkaufsständen sind teurer geworden - wegen Corona

Wie in den vergangenen Jahren kostet das Kilo Erdbeeren auf den Selbstpfückfeldern des Obstbauern 3,30 Euro. An den Verkaufsständen dagegen hat Kraus die Preise etwas erhöht, wegen Corona: "Weil wir wahnsinnig viele Ausgaben gehabt haben bis wir unsere Erntehelfer aus Rumänien hier gehabt haben, bis wir die ganzen Auflagen erfüllt haben. Das kostet heuer richtig Geld. Ich bin froh, dass wir überhaupt Leute bekommen haben und dass wir die Ernte doch einigermaßen einbringen können."

Ideales Erdbeer-Wetter im Norden Schwabens

Die Erdbeeren haben dieses Jahr eine gute Qualität, denn das Wetter ist laut Obstbauer Josef Kraus heuer perfekt gewesen: Es gab genug Sonne, aber auch genug Regen.