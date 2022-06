Erdbeeren aus Unterfranken sind nach wie vor gefragt

In Unterfranken müssen Erdbeerbauern aktuell keine Absatzeinbrüche befürchten, die Kunden kaufen ihre Erdbeeren nach wie vor. Georg Kuhn aus Allersheim (Lkr. Würzburg) ist zufrieden mit der diesjährigen Erdbeersaison. Nach zwei absatzreichen Jahren wegen Corona, in denen die Kunden "sich etwas gegönnt haben und froh waren, wenn sie zum Einkaufen oder raus an die Erdbeer- und Spargelbude durften", verkauft Kuhn jetzt etwa so viel wie in den Jahren 2018 und 2019.

Sein klarer Vorteil sei, dass er Direktvermarkter ist, die Ware zu den Kunden bringt und nicht an den Lebensmitteleinzelhandel liefert. Damit sei er unabhängig vom Preisdiktat der Konzerne und Händler und könne seine Preise selber dem Markt anpassen. Eine 500 Gramm-Schale Erdbeeren kostet bei Kuhn derzeit 3,50 Euro. Norbert Schraut von den Leinacher Obstbauern merkt die Zurückhaltung bei den Kunden an seinem Würzburger Markstand. Er hält die Entwicklung für bedenklich. Wo sich früher die Kunden vor dem Verkaufsstand an guten Tagen drängten, stehen heute maximal zwei bis drei Kunden gleichzeitig an, wenn überhaupt.

Bauern, die Supermärkte beliefern, bekommen Preisdruck zu spüren

Andere Betriebe haben es schwer – nämlich diejenigen, die ihre süßen Früchte vor allem an den Großhandel oder den Lebensmitteleinzelhandel verkaufen: Sie sprechen von einem gravierenden Absatzrückgang und beernten ihre Felder zum Teil nicht mehr, obwohl dort genügend wächst. Jürgen Heilmann aus Albertshofen (Lkr. Kitzingen) wird die Hälfte seiner Erdbeerfelder im nächsten Jahr nicht mehr bewirtschaften. Im Vergleich zum Jahr 2019 spricht er von 40 Prozent weniger Absatz in diesem Jahr. Dabei mache gerade der Lebensmitteleinzelhandel den Erdbeerbauern Druck mit immer niedrigeren Abnahmepreisen, heißt es von den Landwirten. Verstärkt kommen die billigen Importe aus südlichen Ländern wie Spanien oder Marokko dazu, vor allem während der Corona-Pandemie.

Direktvermarkter übt Kritik am Einzelhandel

"Ich finde das ein unfaires Spiel vom Lebensmitteleinzelhandel diesen Druck so auszuüben, und die Bauern mehr oder weniger an die Wand zu spielen. Deswegen kann ich auch die Kollegen verstehen, die sagen okay, wir ziehen die Reißleine, wir machen eine andere Frucht, die auch benötigt wird und lassen die Erdbeere Erdbeere sein", steht Direktvermarkter Georg Kuhn seinen Kollegen bei. Aber die nicht verkaufte Ware umpflügen, wie ein Kollege bei Münster es getan hat, das musste bislang noch keiner der unterfränkischen Erdbeerbauern.