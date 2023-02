Erdbeben: "Unser Herz blutet" - Wie Münchner Kurden helfen

BR24: Frau Akpinar, ihr Verein möchte die Erdbeben-Opfer unterstützen. Wo befinden sich die Helfer aktuell?

Fünf Lkw haben wir aus München runtergeschickt. Es -waren verschiedene Vereine, die sich zusammengetan haben. Die sind noch unterwegs. Gestern haben wir die Nachricht erhalten: Sie wurden angehalten, und wir warten, dass sie rechtzeitig ankommen.

Wohin geht die Hilfe?

Nach Malatya, Adiyaman, Kahramanmaras, eine kurdische Gegend, die sehr schwer betroffen ist.

Wie ist die Situation dort? Was erfahren Sie von Angehörigen, von Bekannten?

Viele haben ihre Angehörigen verloren. In manche Dörfer ist die Hilfe überhaupt noch nicht angekommen. Wir denken, das ist absichtlich. Dass es die türkische Regierung ist, die will, dass die Hilfe gestoppt wird. Die verhindert, dass sie dorthin kommt. Diese Dörfer sind zumeist alevitische und kurdische Dörfer, die bisher nichts von der Hilfe bekommen, sogar keine medizinische Hilfe.

Wie kann man trotzdem helfen?

Viele Initiativen sind einfach selber dahin geflogen. Gruppen von Jugendlichen, die vor Ort einkaufen und die eingekauften Sachen selber verteilen. Denn es gibt nicht viele Möglichkeiten vor Ort, die Menschen zu mobilisieren. Die türkische Regierung verhindert, dass das entsprechend koordiniert wird. In so einem System fällt das in den staatlichen Bereich.

Es geht also alles über den Staat? Was machen die Vereine aus Bayern?

Sie sammeln noch Hilfe, sie sammeln Geldspenden. Wir haben ein neutrales Konto. Das ist eine Initiative aus Europa, wo Geld eingeht. Direkt vor Ort wird eingekauft, an die Angehörigen verteilt, an betroffene Personen. Wir wissen von vielen Leuten, die Angehörige in dem Erdbebengebiet haben, die zu Schaden gekommen sind, verletzt wurden, vielleicht verschüttet wurden, tot sind.

Viele vermissen Angehörige. Oder Angehörige sind verletzt. Die brauchen Unterstützung in der Türkei und auch in Syrien.

Nach Syrien kommt überhaupt keine Hilfe, weil überall die Grenzen gesperrt sind. Nur über den Nordirak kann man Sachspenden in die kurdischen Gebiete schicken. Und gestern habe ich mit einem Freund gesprochen, die Schwester mit ihren Kindern ist schwer verletzt in Syrien. Dorthin kommt überhaupt keine Unterstützung.

Erdogan verhindert das. Er hat verhindert, dass die Hilfe in kurdischen Regionen auch ankommt. Und unser Ziel ist, dass internationaler Druck auf die Türkei ausgeübt wird, dass diese Grenzen geöffnet werden nach Syrien, damit die Unterstützung auch nach Syrien geht. Nicht nur Kurden sollen etwas bekommen, natürlich auch die anderen Betroffenen. Wenn die Grenze zu ist, bekommen Betroffene nichts. Es ist sehr, sehr schwierig für sie.

Sie koordinieren Münchner Initiativen, wissen Sie von kurdischen Vereinen in Bayern, die aktiv sind im Moment?

Ich kenne viele kurdische Vereine. In jeder Stadt gibt es Vereine, die helfen wollen. Und auch türkische Vereine organisierten viel. Aber die Unterstützung, die türkische Moscheevereine machen, kommt in türkische Hände, in Erdogans Hände. Damit macht er Wahlwerbung für sich.

Also ist es schwierig im Moment, wegen des Wahlkampfs in der Türkei, wegen der Konflikte in der Region?

Unser Herz blutet. Aber mehr als das können wir momentan nicht machen. Und das auch nur mit Ihrer Unterstützung, der Presse, damit viele Geldspenden reinkommen und die Menschen vor Ort etwas davon bekommen. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Aber diese Menschen haben das nicht, manche haben alles verloren, was sie hatten. Manche haben Angehörige verloren, manche haben ihr Haus verloren. In dieser Kälte, stellen Sie sich das vor! Sie müssen mit einem Schlafanzug auf die Straße.