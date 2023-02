Erdbeben-Opfer beherbergen – Türkische Gemeinde fordert Hilfe

Vor dem Hintergrund des verheerenden Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion hat die türkische Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg die bayerische Staatsregierung um Unterstützung gebeten.

Staatsregierung soll helfen

Die Überlebenden müssten nun schnell und ohne bürokratische Hürden zu ihren Familien und Freunden in Deutschland reisen können, heißt es in einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU). Er hoffe, dass sich die beiden in Berlin für eine zügige Lösung einsetzten, sagte der Vorsitzende Bülent Bayraktar dem Bayerischen Rundfunk.

Er plädierte dafür, dass die Gastgeber Garantien für eventuelle Kostenübernahmen abgeben sollten, damit dem deutschen Sozialstaat im Krankheitsfall der Gäste aus der Türkei keine Kosten entstünden. Solche Lösungen seien bei Verwandtenbesuchen aus der Türkei üblich, erläuterte Bayraktar.

Die Hilfsbereitschaft ist weiterhin sehr hoch

Viele Menschen in Deutschland wollen ihm zufolge helfen. Aber noch seien die bürokratischen Hürden sehr hoch. Er hoffe sehr, dass rasch Lösungen gefunden würden, damit die Menschen, die alles verloren hätten, für eine befristete Zeit in Deutschland aufgenommen werden könnten.