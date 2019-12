Erdbeben-Katastrophe Albanien: Humedica entsendet Hilfsgüter

Es war das schwerste Erdbeben in Albanien seit Jahrzehnten: Ende November ist der kleine Balkanstaat von einem Beben der Stärke 6,4 getroffen worden, 50 Menschen starben. Noch immer leben Tausende in Notunterkünften. Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica entsendet nun einen weiteren Transporter mit wichtigen Hilfsgütern.

Helfer legen 1.500 Kilometer zurück

Neben den Städten Durrës und Thumanë liegen vor allem zwei Dörfer im Fokus der Helfer: Peza und Ndroq. Die Menschen hier sind, rund drei Wochen nach dem schweren Erdeben, immer noch stark traumatisiert, trauen sich nicht in ihre Häuser zurück. Sie leben in staatlich organisierten Zeltcamps, es fehlt am Nötigsten, so ein Humedica-Sprecher. Zum zweiten Mal fährt nun ein Transporter der Hilfsorganisation nach Albanien. Knapp 1.500 Kilometer müssen die ehrenamtlichen Helfer zurücklegen, eine fast 18-stündige Autofahrt.

Viele Erdbebenopfer sind traumatisiert

Nach Verbandsmaterial, Wärmeflaschen und anderen wichtigen Hilfsgütern haben die Einsatzkräfte nun Waschtische und ganz alltägliche Dinge dabei, die den Menschen dabei helfen sollen, in ihren provisorischen Unterkünften in den Alltag zurückzufinden. Auch sollen sie psychologische Hilfe bekommen. Zu diesem Zweck wird der Transporter in Albanien bleiben und den Partner-Organisationen vor Ort weiter zur Verfügung stehen.