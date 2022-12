Erbschaftsteuer: Wird der Streit über Freibeträge gelöst?

Die Diskussion um die Erbschaftsteuer erregt die Gemüter. Am Freitag soll das Jahressteuergesetz vom Bundestag beschlossen werden, dem der Bundesrat noch zustimmen muss. Das hätte zur Folge, dass die Immobilienwerte ab dem neuen Jahr höher taxiert werden. Denn als Maßstab würden dann die aktuellen Bodenrichtwerte herangezogen werden. Durch die deutlich gestiegenen Immobilienpreise der letzten Jahre hätte das höhere Beträge der Erbschaftsteuer zur Folge.

CSU fordert höhere Freibeträge bei der Erbschaftsteuer

CSU-Generalsekretär Martin Huber forderte daher in der Münchner Runde im BR-Fernsehen: "Wir müssen die Freibeträge erhöhen." Diese müssten an die stark gestiegenen Immobilienpreise angepasst werden. An der Bemessung der Freibeträge hat sich seit 13 Jahren nichts verändert. Derzeit liegen sie bei Erbschaften an Ehepartner bei 500.000 Euro. Bei den Kindern der Verstorbenen sind es pro Elternteil 400.000 Euro, bei Enkeln jeweils 200.000 Euro. Erst oberhalb dieser Wertgrenze muss die Erbschaftsteuer gezahlt werden.

Die neuen Schenkungs- und Erbschaftsteuerreglungen betreffen alle Menschen, die eine Immobilie vererbt bekommen, welche sie nicht selber bewohnen möchten. Denn bis 200 Quadratmeter Wohnfläche ist die selbst genutzte Erb-Immobilie immer komplett steuerfrei.

Endres: Ausnahmen von der Erbschaftsteuer vorstellbar

Die Vorsitzende der BayernSPD ist bei den Freibeträgen durchaus zu Zugeständnissen bereit. "Wir können auch gerne darüber sprechen, Freibeträge zu erhöhen", so Endres. "Aber nur, wenn wir im Gegenzug schauen, dass wir von sehr, sehr hohen Erbschaften auch hohe Steuern verlangen“, erklärte Endres, die auch Mitglied im SPD-Bundesvorstand ist. Zusätzlich müssten auf sehr große Vermögen auch sehr hohe Steuern erhoben werden – beides, um das Gemeinwohl zu finanzieren, forderte die SPD-Politikerin. Es seien laut Endres auch dann Ausnahmen von der Erbschaftsteuer vorstellbar – zum Beispiel bei Familiengrundstücken oder bei Vermietern, die ihr Haus sozial vermieten würden. "Vermögende, die nicht sozial vermieten, müssen belangt werden", so Endres.

CSU-Generalsekretär wirft Lindner "Arbeitsverweigerung" vor

Die Forderung nach einer Erhöhung der Freibeträge bei der Erbschaftsteuer unterstützt auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Dazu forderte er allerdings die Initiative der Bundesländer. Dafür kritisierte ihn CSU-Generalsekretär Martin Huber in der Münchner Runde und warf Lindner "Arbeitsverweigerung" vor: "Er fordert als Bundesfinanzminister die Bundesländer auf, höhere Freibeträge einzufordern. Er selbst als Bundesfinanzminister duckt sich da weg. Christian Lindner müsste hier handeln."

Endres kritisiert kurzfristigen Zeitplan

Sollte der Bundesrat dem Jahressteuergesetz am Freitag zustimmen, würden die Änderungen schon ab 1. Januar greifen. Zu kurzfristig, damit Eigentümer darauf reagieren können, heißt es aus der Union. Auch Ronja Endres kritisierte die Zeitplanung ihres Koalitionspartners auf Bundesebene: "Ich hätte mir sehr gewünscht, dass unser Finanzminister Lindner das früher kommuniziert hätte."

Die Sendung finden Sie hier in der BR-Mediathek.

