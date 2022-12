Erbschaftsteuer: Bayern wirft Lindner "Show" vor

Das Erben von Immobilien kann ab dem kommenden Jahr deutlich teurer werden. Schuld sind neue Bewertungsregeln beim Vererben oder Verschenken von Immobilien. Die Steuerbemessung soll künftig stärker am realen Marktwert ausgerichtet werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plädiert in der "Augsburger Allgemeinen" deshalb für eine Anhebung der Freibeträge bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer um 25 Prozent.

Gleichzeitig sieht er aber die Länder in der Pflicht: "Da die Erbschaft- und Schenkungsteuer aber allein den Ländern zusteht, sollte eine Initiative zur Erhöhung der Freibeträge vorzugsweise von den Ländern kommen", sagte er.

Bayerns Finanzminister Füracker hält die "plötzliche Forderung" Lindners für "höchst unglaubwürdig". Sie grenze an eine "Show-Veranstaltung". Dem BR sagte er: "Das durchschaubare Einschwenken auf die langjährige bayerische Forderung ist offensichtlich parteitaktisch motiviert."

Füracker will konkreten Vorschlag von Lindner

"Wenn Herr Lindner glaubwürdig bleiben will, muss er das Thema jetzt angehen und einen konkreten Vorschlag machen, statt es auf die Länder zu schieben", forderte Füracker. Die Freibeträge der Erbschaftsteuer seien seit 13 Jahren nicht angehoben worden, Immobilienpreise hätten sich aber teils verdoppelt und verdreifacht. "Kinder müssen das Haus ihrer Eltern erben können, ohne dass die Erbschaftsteuer sie zum Verkauf zwingt."

Das Thema jetzt den Ländern "vor die Füße zu werfen", sei "billige Trickserei", so Füracker. Die Position der Länder habe bei verschiedenen finanzpolitischen Themen des vergangenen Jahres für den Bundesfinanzminister offensichtlich keine große Rolle gespielt. Füracker verwies in diesem Zusammenhang auf die Entlastungspakete - auch da seien die Länder "in keiner Weise eingebunden" gewesen, sollten aber kräftig mitzahlen, so der bayerische Finanzminister.

Die CSU setzt sich seit einiger Zeit für höhere Freibeträge bei der Erbschaftsteuer ein. Zudem fordert sie, dass die Länder selbst über die Freibeträge entscheiden können. Die Höhe soll sich dann je nachdem bemessen, in welcher Region sich die zu vererbende Immobilie befindet.

Lindner setzt auf die Länder

Der Bundesminister hatte der bayerischen Staatsregierung schon im Frühjahr indirekt nahegelegt, sich unter den Ländern um eine Mehrheit für eine Reform der Erbschaftsteuer zu bemühen. In einem Schreiben an Finanzminister Albert Füracker (CSU), das dem BR vorliegt, erläuterte Lindner im März, er begrüße konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Diese sei nicht "Gegenstand des Koalitionsvertrags der die Bundesregierung tragenden Parteien", erläuterte der FDP-Politiker. Daher stehe eine Änderung des Erbschaftsteuerrechts "nicht auf der Agenda". Lindner fügte hinzu: "Zudem habe ich wahrgenommen, dass der von Ihnen dargestellte Anpassungsbedarf von den übrigen Ländern bisher nicht oder nur eingeschränkt geteilt wird."

Vorwurf der "versteckten Steuererhöhung"

Hintergrund der Debatte ist eine Regelung aus dem Jahressteuergesetz. Diese setzt eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts um, nach der Immobilienwerte künftig für steuerliche Zwecke möglichst nahe am Verkaufswert veranschlagt werden müssen. Das Gesetz sieht aber keine höheren Freibeträge bei der Vererbung vor - derzeit liegen sie etwa für Kinder bei 400.000 Euro.

Da die Verkaufspreise für Immobilien in den vergangenen Jahren insbesondere in Ballungsräumen stark gestiegen sind, könnten die aktuellen Freibeträge etwa bei vererbten Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäusern deutlich über dieser Schwelle liegen. Darauf würde dann Erbschaftsteuer fällig. Wirksam wird die Gesetzesänderung zum 1. Januar 2023. Die Union wirft der Regierung deswegen eine versteckte Steuererhöhung vor.

Lindner wies solche Vorwürfe zurück. "Es gibt keine Erhöhung der Erbschaftsteuer", betonte er. "Warum sollte ich auch eine Steuer erhöhen, von der nicht mal der Bund profitiert, sondern nur Bayern?"

Hagen: Der Ball ist bei den Ländern

Der bayerische FDP-Landeschef Martin Hagen sagte bei BR24live, im Bundesrat scheine es derzeit keine Mehrheit für höhere Freibeträge zu geben, weil sich die CDU-Länder dort dagegen sperrten. "Das heißt, wir müssen erstmal unter den Ländern Einigkeit darüber herstellen, dass die Freibeträge erhöht werden sollen." Die FDP befürworte eine Erhöhung, jetzt sei der Ball bei denen, denen das Geld aus der Steuer zufließe - nämlich bei den Ländern. "Der Initiator von Gesetzen kann auch der Bundesrat sein."

Freie Wähler wollen Erbschaftsteuer abschaffen

Die Freie-Wähler-Fraktion im Landtag fordert hingegen eine vollständige Abschaffung der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Sie "bestraft all diejenigen, die bereits versteuertes Einkommen in Eigentum investiert haben", sagte Fraktionschef Florian Streibl. Daran änderten auch die von Bundesfinanzminister Lindner ins Spiel gebrachten höheren Freibeträge nichts. Es sei "illusorisch zu glauben", dass sich damit der aufgezwungene Verkauf von geerbten Häusern überall verhindern lasse. Für seine Fraktion sei deshalb klar: "Wer sein Leben lang spart und für seinen Ruhestand vorsorgt, von dessen Lebensleistung darf nicht am Ende der Staat profitieren", so Streibl.