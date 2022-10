Erbschaften - Auch heute wichtige kirchliche Einnahmequelle

Ob Häuser, Wohnungen, Grundstücke, Bargeld, Bankguthaben – oder auch mal eine Brauerei: Noch gibt es genug Menschen, die der Kirche etwas vermachen, oftmals in Millionenhöhe. Abgesehen von den Kirchensteuern sind Erbschaften für die Kirchen und deren Einrichtungen in vielen Fällen eine bedeutende Einnahmequelle.

Zum Artikel: "67 Prozent der Deutschen für Abschaffung der Kirchensteuer"

Erbschaften gehen meist direkt an Kirchengemeinden

Rund 11,6 Milliarden Euro wurden laut dem Landesamt für Statistik allein in Bayern im vorletzten Jahr vererbt. Wieviel die Kirchen davon bekommen haben, darüber gibt es allerdings keine Übersicht. Der Großteil wird in den meisten Fällen direkt den jeweiligen Gemeinden vermacht, wie sowohl die zuständige Stelle der Evangelischen Landeskirche als auch die Finanzkammern der bayerischen Bistümer mitteilen.

Trotz steigender Austrittszahlen und zunehmendem Bedeutungsverlusts: An der Bereitschaft, an die Kirche zu vererben, macht sich die Krise offenbar noch nicht bemerkbar. Die Beauftragte für Erbschaftsfragen beim katholischen Hilfswerk Missio, Carola Meier, hat in den vergangenen Jahren keinen Abwärtstrend erkennen können.

Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Erbschaften sogar besonders hoch gewesen: "Man kann sagen, so im Schnitt der letzten zehn Jahre sind es um die 4,7 Millionen jährlich an Nachlässen, die reinkommen. Wobei das natürlich variiert, manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Wir hatten letztes Jahr ein sehr gutes Jahr, da waren es über acht Millionen."

Kirchen sind von Erbschaftssteuer befreit

Ein Vorteil dabei aus Sicht der Kirchen: Sie sind von der Erbschaftssteuer befreit – wie grundsätzlich alle Organisationen, die mildtätigen, gemeinnützigen oder kirchlichen Zwecken dienen.

Doch wer setzt heutzutage noch die Kirche als Erbin ein? Und warum? Bei größeren Summen - wie im Allgemeinen bei Vermächtnissen im wohltätigen oder gemeinnützigen Bereich - sind es in den allermeisten Fällen Kinderlose oder Singles, wie der Referent für Erbschaftsfragen in der evangelischen Landeskirche, Christian Eitmann, sagt.

Es handele sich dabei um Menschen, die noch eine starke Bindung zur Kirche haben. "Beim Thema Erbschaften haben wir Menschen, die bereits Kirche oder ein Projekt in der Kirche als ihre Heimat empfinden. Als etwas, wo sie selbst in ihrem Leben einen Wert erfahren haben und diesen Wert wollen sie über ihren Tod hinaus unterstützen."

Zum Artikel Wie Kirchenaustritte die Gesellschaft verändern

Keine Entscheidung von "heute auf morgen"

Erbschaften seien daher eine relativ krisenunabhängige Einkommensquelle. Die Entscheidung, der Kirche etwas zu vererben, werde nicht "von heute auf morgen" gefällt, so Eitmann. Es sei meist das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung. "Im Durchschnitt sind es etwa sieben Jahre von der ersten Erwähnung bis dann jemand tatsächlich die Kirche als Erbe ins Testament schreibt."

Die Menschen, die den Kirchen etwas vermachen, legen dabei oft fest, wofür das Erbe verwendet wird: Sei es für die Kirchenmusik, die Grabpflege oder die Seniorenarbeit. Zweckgebunden heißt diese Form der Erbschaft. Ist es eine größere Summe, die für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden soll, so wird oftmals eine Stiftung gegründet. Laut Christian Eitmann hat der Stiftungsbeauftragte der Landeskirche bereits die Aussicht auf mehrere solcher Erbschaften.

Oft jahrelange, enge Kirchenbindung

Wer seiner Gemeinde etwas vermacht, der hat meist eine enge, jahrelange Bindung. Die Bereitschaft, der Kirche etwas zu vererben, ist daher relativ krisenfest – trotz zahlreicher Skandale und steigender Austrittszahlen. Ein Grund mehr, warum Erbschaften für die Kirchen wichtig sind.