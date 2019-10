Erben und Freistaat streiten um Grundstück am Starnberger See

Das Verwaltungsgericht München befasst sich heute mit einem umstrittenen Immobiliengeschäft am Starnberger See. Das 1.500 Quadratmeter große Areal befindet sich am Ostufer des Sees und gehört einer Erbengemeinschaft, die eigentlich schon verkauft hat – für angeblich zwölf Millionen Euro.

Freistaat plant öffentliche Badewiese

Der Vertrag war bereits notariell beurkundet. Dann hat sich aber der Freistaat eingeschaltet. Er will auf dem Grundstück eine öffentliche Badewiese anlegen und hat deshalb sein gesetzlich verbrieftes "naturschutzrechtliches Vorkaufsrecht" geltend gemacht.

Gutachten zum tatsächlichen Wert des Grundstücks

Bei Ufergrundstücken in freier Natur ist so etwas grundsätzlich möglich, aber die Erbengemeinschaft wehrt sich dagegen. Der Freistaat möchte auch nur 5,3 Millionen Euro zahlen. Wie viel das Grundstück tatsächlich wert ist, soll ein Gutachten klären, das die Verwaltungsrichter bereits im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben haben. Letztlich müssen sie entscheiden, ob die Voraussetzungen für ein Vorkaufsrecht im konkreten Fall wirklich vorliegen und ob es vom Freistaat ordnungsgemäß ausgeübt wurde.