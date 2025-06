Erbeermond über Bayern sorgt für beeindruckende Bilder

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat der Erdbeermond für außergewöhnliche Motive gesorgt. Online, auf Instagram oder X freuten sich Nutzer über den tollen Anblick. Andere reagierten enttäuscht, weil sie mehr Intensität erwartet hatten oder den Mond überhaupt nicht sehen konnten: "War gerade mit den Hunden draußen. Der Erdbeermond ist schon phänomenal anzusehen heute" schwärmt jemand oder, dass er "in Natur noch viel schöner" war als auf den Fotos. Andere waren eher enttäuscht von der Farbe: "Hier isser so wie er sein soll: kugelrund und sattgelb". "Bisschen blass dieser Erdbeermond."