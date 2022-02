Erbbaurecht: Wenn sich der Freistaat das Zuhause schnappen will

Schreiben 2018: Anwohner sollten Vertrag verlängern können

"Dass der Vertrag bald ausläuft, haben wir natürlich gewusst. Deshalb haben wir schon vor Jahren angefragt, wie es weitergeht", sagt Sabine Pichler. Sie wohnt mit ihrer 84 Jahre alten Mutter in der Hausnummer 15. Auch sie hat im Januar das Schreiben erhalten, in dem der Freistaat den möglichen Eigenbedarf erklärt. Was Pichler und die anderen Anwohner ärgert: Noch vor vier Jahren war von Staatsbedarf keine Rede.

In einem Schreiben vom 30. April 2018 hieß es: Die Anwohner hätten "die Möglichkeit, mit dem Freistaat Bayern einen neuen Erbbaurechtsvertrag zu aktuellen Konditionen abzuschließen". Das Schreiben liegt dem BR vor. Pichler suchte immer wieder den Kontakt zur "Immobilien Freistaat Bayern". In einem Schreiben der Gesellschaft aus dem Dezember 2020 hieß es: Frühestens ein Jahr vor Ablauf könnte der Vertrag verlängert werden. Von Staatsbedarf auch hier: keine Rede. "Das ist ein ziemlicher Schock, weil wir alle nicht damit gerechnet haben", sagt Sabine Pichler jetzt.

💡 So funktionieren Erbbaurechtsverträge

Erbbau bedeutet: Bauen ohne eigenes Grundstück. Ein Erbbaugeber – egal ob Kommune, Kirche oder Privatperson – "verleiht" Bauland, das er gerade selbst nicht benötigt. Der Vertragspartner darf dort bauen und wohnen – für eine festgelegte Dauer, meist 60 oder 99 Jahre. Dafür zahlt er an den Erbbaugeber einen Zins. Endet der Vertrag, hat der Erbbaugeber wieder Anspruch auf das Grundstück. Die Anwohner müssen ausziehen, werden allerdings für das Haus entschädigt. Häufig werden Erbbauverträge jedoch verlängert – zu höheren Zinsen. Oder der Erbbaugeber verkauft das Grundstück an die Anwohner.

Erbbauverträge laufen bald aus

Deutschlandweit laufen in den kommenden Jahren zahlreiche Erbbaurechtsverträge aus. Viele von ihnen wurden nach dem ersten und zweiten Weltkrieg abgeschlossen. Der Deutsche Erbbaurechtsverband erwartet, dass bis 2030 bei 22 Prozent der Erbbaugeber "in großem Umfang" Verträge auslaufen. Eine zweite Welle ist nach Verbandsangaben von 2040 bis 2060 zu erwarten.

Unbekannt ist, wie viele Grundstücke in Deutschland mit Erbbaurechtsverträgen bewohnt werden. Eine amtliche Statistik gibt es nicht. Eine Befragung, an der sich 87 Erbbaurechtgeber beteiligten, kam allein bei diesen auf 106.092 Grundstücke. 2017 war das. In Anbetracht der Fülle potenzieller Erbbaurechtgeber – Kirchen, Kommunen, Privatpersonen – schätzt der Deutsche Erbbaurechtsverband: Etwa fünf Prozent aller Grundstücke in Deutschland sind mit Erbbaurecht vergeben.

Freistaat hat 1.100 Erbbaurechte vergeben

Verglichen damit ist die Zahl der Erbbaurechtsverträge überschaubar, die der Freistaat Bayern ausgestellt hat. Das Bauministerium spricht von etwa 1.100 Erbbaurechten – "für verschiedenste Nutzungen und mit unterschiedlichsten Restlaufzeiten". Bei etwa 70 Prozent der Verträge handele es sich um sogenannte Wohnerbbaurechte. Wie am Oberen Burgweg in Würzburg.

Dort haben auch Gabriele Fischer und ihr Mann Thomas im Januar das Schreiben erhalten. "Wir sparen seit ewigen Zeiten, um das Grundstück kaufen zu können", sagt Gabriele Fischer. Die Hoffnung, dass es vielleicht so kommen könnte, hat sie noch nicht verloren. Denn grundsätzlich bietet die Immobilien Freistaat Bayern nun an: Kauf des Grundstücks, neuer Vertrag mit höherem Zins – oder Auszug. Voraussetzung für die ersten beiden Varianten ist allerdings: Der Freistaat will das Grundstück nicht selbst haben. Das will die "Immobilien Freistaat Bayern" demnächst prüfen.