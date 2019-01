ERASMUS-Projekt in Münsterschwarzach: Angst vor hartem Brexit

Das Egbert Gymnasium und die beiden benediktinische Partnerschulen aus Großbritannien und Irland haben im September 2018 ein auf zwei Jahre angelegtes ERASMUS-plus Projekt gestartet. Bis kommenden Mittwoch (16.01.19) werden sich die Schüler in Workshops und bei Exkursionen mit der industriellen Revolution in den drei Ländern befassen.

"Wir wissen, dass unser ERASMUS-Projekt durch einen harten Brexit scheitern könnte - der mögliche EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen mit der EU schwebt tatsächlich über allem." Matthias Hessenauer, Leiter des ERASMUS-Projekts am Egbert-Gymnasium

Die rund 50 Schüler, 24 aus Irland und Großbritannien sowie 25 vom Egbert Gymnasium, haben ein straffes Programm vor sich. Schon am Freitag besuchen sie das historische Museum von ZF in Schweinfurt, dem mit 9.500 Mitarbeitern größten Standort des Weltkonzerns ZF.

Besuch von Industriebetriebe in der Region

Am Montag (14.01.19) besuchen die ERASMUS-Schüler die Firma Kurtz ERSA in Hasloch. Dort gab es ab 1779 eine Hammerschmiede. Heute ist Kurtz ERSA ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit 1.400 Mitarbeitern. Am Dienstag steht schließlich der Besuch bei König und Bauer (KöBau) in Würzburg auf dem Programm. KöBau war früher vor allem ein Druckmaschinenhersteller, musste sich in den letzten zehn Jahren jedoch „neu erfinden“. Heute ist KöBau international führend bei Spezial-Maschinen, mit denen Verpackungen oder Blechdosen bedruckt werden. Außerdem werden die Geldscheine von rund 140 Staaten der Welt auf Maschinen von Köbau gedruckt.

Reisen nach England und Irland geplant

Ende März - und damit zum Stichtag für den Brexit - werden die Schüler des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach nach England reisen. Im Herbst wäre dann der Besuch in Irland geplant.