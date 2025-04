"Er sogt oamoi so, oamoi so" - Stimmung bei Löwenfans in Giesing

Schon wieder Unruhe im Verein, schon wieder Wirbel, schon wieder Nebenschauplätze. Einige Fans von 1860 München sitzen in Giesing in einer Gaststätte. Sie diskutieren und wollen sich eigentlich gar nicht so recht zur überraschenden Ankündigung des umstrittenen Investors Hasan Ismaik äußern, der am Sonntag verkündete, seine Anteile am Drittligisten TSV 1860 verkaufen zu wollen.

Fans wissen doch sowieso nichts

Es gebe ja dauernd Diskussionen ohne Ende, meint einer. "Die Rechte woaß ned, wos die Linke duad. Ois Fans woaß ma sowieso ned, wia's weitergeht."

Andere wären zwar froh, wenn sich der Investor wirklich zurückziehen würde. "I dads begrüßen, wenn er nimma do war", meint ein Fan offen. Doch: So wirklich glauben will er daran nicht. Ismaik sage "oamoi so, oamoi so", er habe schon vor Jahren angekündigt, seine Anteile zu verkaufen und habe es dann doch nicht getan.

Ein ehemaliges Mitglied des Vereins schätzt die Lage folgendermaßen ein: "Soweit ich das Ganze kenne, wird das immer ein Durcheinander bleiben, weil zu viele bei Sechzge das Sagen haben oder das Sagen haben wollen. Drum wird Sechzge der Haufen bleiben, der er im Moment ist." Der Rückzug von Hasan Ismaik würde seiner Meinung nach nichts ändern. Das Geld von Ismaik sei weg, er könne das abschreiben. Und der Verein solle froh sein, dass Ismaik das Geld nicht "fällig mache". Wenn er das tun würde, wäre Sechzge nach Meinung des Fans erledigt.

"Wer soid jetzt da mit soviel Geld einsteigen?"

Natürlich bewegt auch die Löwenfans die Frage: Wer soll denn statt Hasan Ismaik einsteigen? Sie sind sich relativ einig, dass sich da keiner finden wird. "Mia spuin ja ned in der Champions League. Dritte Liga, des ist doch uninteressant", ist die Meinung einiger in Giesing. Der Verein wünscht sich mehrere Investoren mit regionalen Wurzeln.