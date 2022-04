Er ist wieder da: Wolf tappt in Fotofalle im Oberallgäu

Ist er es oder ist er es nicht? Die Auswertung einer Wildkamera in einem abgelegen Gebiet bei Balderschwang im Oberallgäu zeigt einen Wolf. Das hat jetzt auch die LFU-Fachstelle "Große Beutegreifer" in Augsburg bestätigt. Aber: Ist es auch "GW999m", jener Wolf also, der über die Jahre immer wieder im Gebiet zwischen Oberallgäu und Vorarlberg in Österreich gesichtet und mit DNA-Spuren nachgewiesen worden ist?

Große Wahrscheinlichkeit für standorttreues Exemplar "GW999m"

In die Fotofalle tappte das Tier bereits Anfang November letzten Jahres. Ob es aber der als standorttreu geltende "GW999m" (Grey Wolf, fortlaufende Nummer der LFU und "m" für männlich) ist, kann durch das Foto nicht herausgefunden werden. "Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß", so Rolf Eberhard, Leiter des Naturpark Nagelfluhkette in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu).

November-Aufnahme erst jetzt gesichtet

Außer diesem Foto gebe es aber kein Lebenszeichen, da das Gebiet recht abgelegen sei und seine Ranger so auch jetzt erst die Aufnahmen sichten konnten. Das sei ein gutes Zeichen, da sich der Wolf ganz seiner Natur entsprechend verhalte und scheu sei. Auch Meldungen über außergewöhnliche Risse habe es bisher nicht gegeben. Allerdings beginnt der Alpauftrieb erst ab Mai.

Eine Wolfsmeldung gab es zuletzt aus dem Gebiet um Görisried im Ostallgäu. Hier wurden bei einem gerissenen Hirschkalb Wolfs-DNA nachgewiesen. Allerdings dürfte es sich hierbei um einen durchwandernden Wolf gehandelt haben.

Wolf erhitzt immer wieder die Gemüter im Allgäu

Das Thema "Wolf" im Allgäu erregt fast jedes Jahr die Gemüter. Während sich Naturschützer über die Artenvielfalt freuen, gibt es Proteste seitens des Alpwirtschaftlichen Vereins und des Bauernverbandes. Ihr Argument: Das Allgäu sei touristisch stark erschlossen und die Region für Wölfe damit schlicht zu klein.