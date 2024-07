"Er ist noch im Haus!" – Dreifachmörder von Langweid verurteilt

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

In einem Mehrfamilienhaus in Langweid wird gestritten, um Mülltonnen und Kinderlärm. Ein typischer Nachbarschaftsstreit. Doch in Langweid greift ein Beteiligter zur Waffe und tötet drei Menschen. Nun wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt.