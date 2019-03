Equal Pay Day – viele Aktionen auch in Mittel- und Oberfranken

In diesem Jahr steht der Aktionstag unter dem Motto "Wertsache Arbeit". Der Tag soll darauf hinweisen, dass und wie viel Frauen weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen: derzeit 21 Prozent im Durchschnitt. Der "Equal Pay Day" bezeichnet symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen über den Jahreswechsel hinaus arbeiten müssten, um auf das gleiche Jahresgehalt wie ihre männlichen Kollegen zu kommen.

Aktionen in Oberfranken

In Forchheim bietet ein Infostand der Gleichstellungsstelle des Landratsamtes und verschiedener Frauenverbände anlässlich des Aktionstages Hintergründe zu dem Thema an. Von 11.00 bis 14.00 Uhr steht der Stand am Paradeplatz.

In Bamberg dreht sich die Aktion um das Thema Lohntransparenz. Transparenz schafft Vertrauen und eine Basis für Gehaltsverhandlungen auf Augenhöhe, so die veranstaltende Gleichstellungsstelle der Stadt. Um diese Transparenz einzufordern, zieht zweimal (12.00 Uhr/16.30 Uhr) eine Schilderdemonstration durch die Bamberger Innenstadt.

Nürnberg, Ansbach und Fürth mit dabei

Auch in Nürnberg wird Lohngleichheit für Frauen gefordert. In der Fußgängerzone am Ludwigsplatz gibt es zwischen 13.30 und 15.30 Uhr einen Infostand über die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern.

In Ansbach veranstaltet die Hochschule um 18.30 Uhr einen Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema "Take Care! Neue Wege der Vereinbarkeit von Beruf und Familie". Soziologin Uta Meier-Gräwe stellt dabei ein Modell vor, wie die Sorge- und Erwerbsarbeit unabhängig vom Geschlecht gerechter verteilt werden könnten.

Die Gleichstellungsbeauftragte und das Frauenforum Fürth sammeln beim sogenannten "Community Dance" im Kulturforum Schlachthof (19.00 Uhr) Unterschriften für Forderungen wie Erhöhung des Lohnniveaus, Maßnahmen gegen Altersarmut von Frauen oder mehr Frauen in Führungspositionen. Die Listen sollen Ende März an entsprechende Stellen übergeben werden.