Equal Pay Day: Frauen arbeiten "66 Tage umsonst"

Am heutigen Dienstag ist "Equal Pay Day", der Tag der Gleichbezahlung von Männern und Frauen. Von Gleichbezahlung kann in Deutschland noch keine Rede sein: Um am Ende des Jahres gleich viel verdient zu haben wie die Männer, müssen Frauen rein rechnerisch 66 Tage mehr arbeiten. Darauf weist die Diakonie Bayern mit Sitz in Nürnberg hin.

Frauen mit 4,31 Euro weniger Stundenlohn als Männer

Zwar habe sich die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern in den letzten Jahren etwas reduziert, dennoch betrage dieser "Gender Pay Gap" noch immer 18 Prozent, so die Diakonie in einer Mitteilung. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes verdienen Frauen im Schnitt pro Stunde 20,05 Euro brutto, Männer hingegen 24,36 Euro. Zudem wies die zuständige Vorständin im Diakonischen Werk Bayern, Sabine Lindau, darauf hin, dass der deutsche "Gender Pay Gap" auch im europäischen Vergleich außerordentlich hoch sei.

"Frauen in der EU verdienen im Schnitt 13 Prozent weniger als ihre Kollegen – in Deutschland liegt diese Quote bei 18 Prozent." Sabine Lindau, Vorständin im Diakonischen Werk Bayern

Auch wenn diese Verdienstlücke in Deutschland damit im Vergleich zu 2020 um drei Prozent gesunken sei, sei eine derartige Lohnlücke zwischen Männern und Frauen nicht akzeptabel.

Frauen häufiger in schlecht bezahlten Berufen

Eine Ursache, so Lindau, sei die Tatsache, dass Frauen häufig in schlechter bezahlten Berufen oder Teilzeit arbeiten würden. Dazu zählten wichtige "personenbezogene und soziale Berufe" wie Erzieherin und Krankenschwester. Diese böten geringe Aufstiegschancen. Zudem kämen bei Frauen häufig noch Unterbrechungen wegen Elternzeit und Pflege von Angehörigen hinzu.

Deshalb fordert Lindau eine generelle Aufwertung sogenannter "frauentypischer" Berufe und Leistungen. "Dabei geht es um das Gehalt ebenso wie um die gesellschaftliche Anerkennung." Damit verbunden sei der Diakonie zufolge auch die Verteilung der Pflege- und Sorge-Arbeit in der Familie, die gerechter zwischen Männern und Frauen aufgeteilt werden müsse.