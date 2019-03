BayernTrend: Mehrheit der Bayern beunruhigt über EU-Verhältnisse

Im Mai ist Europawahl in Deutschland

Die Europawahl findet vom 23. bis 26. Mai statt. Zum neunten Mal dürfen dann die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union ein neues Parlament wählen, insgesamt rund 400 Millionen Menschen. In Deutschland ist die Europawahl am 26. Mai. Gewählt werden die 705 Abgeordneten des Europaparlaments. In Deutschland treten dieses Mal so viele Parteien und Vereinigungen an wie selten zuvor. Wähler in Bayern haben 40 verschiedene Möglichkeiten, ihr Kreuz zu machen.