Entwidmung? Steigerwaldbahn-Befürworter gehen in Offensive

Am Nachmittag will ein Vertreter der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) im Schweinfurter Stadtrat das Ergebnis ihrer Potenzialanalyse zur Steigerwaldbahn vorstellen. Diese Analyse räumt der stillgelegten Bahntrasse zwischen Schweinfurt und Kitzingen wenig Chancen ein, wiederbelebt zu werden. Denn ein Ergebnis ist: Bei einer Reaktivierung würde ein Nachfragepotenzial von 563 "Personenkilometern pro Kilometer Streckenlänge" bestehen. Diese Zahl entspricht dem möglichen Fahrgastaufkommen pro Tag. Die Grenze in den Statuten der BEG liegt aber bei einem Wert von 1.000.

Wiederstreitende Gutachten zum Fahrgastpotenzial

Interessant ist nun: Wie reagiert der Schweinfurter Stadtrat auf diese Analyse – wird der Reaktivierungsbeschluss vom April 2020 zurückgenommen? Denn es gibt durchaus abweichende Gutachten zum Potenzial der Steigerwaldbahn. Andere Gutachter kommen in ihren Analysen auf gut 1.200 Personenkilometern auf der gesamten Strecke. Für den Teil zwischen Schweinfurt und Gerolzhofen wären es sogar rund 1.600, heißt es dort.

Dass die Bayerische Eisenbahngesellschaft in ihrer Analyse für die gesamte Trasse lediglich auf gut 560 Personenkilometer kommt, begründet die BEG so: Bei der Berechnung habe sie einen kleineren Einzugsbereich rund um die Haltestellen einkalkuliert. Außerdem gehe sie von einer geringeren Nutzung im Freizeitbereich aus als andere Gutachten.

Offener Brief an neuen Bundesverkehrsminister

Unterdessen gehen Befürworter einer Reaktivierung in die Offensive und wenden sich an die neue Bundesregierung. Mit einem Offenen Brief zur drohenden Entwidmung der Steigerwaldbahn hat sich der Landesvorsitzende des Bund Naturschutz, Richard Mergner, nun an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gewandt.

In dem Brief weist Mergner darauf hin, die neue Bundesregierung habe in ihrem Koalitionsvertrag schließlich festgeschrieben, das Eisenbahnstreckennetz zu erweitern, Strecken wiederzubeleben und Stilllegungen zu vermeiden. Diesen Absichtserklärungen müssten mit einem Erhalt der Steigerwaldbahn nun Taten folgen.

Betriebsgenehmigung bleibt bisher aus

In seinem Schreiben kritisiert Richard Mergner außerdem, dass das Bayerische Verkehrsministerium dem Antrag der Thüringer Eisenbahn GmbH (ThE) eine Absage erteilt habe. Die ThE hatte im April dieses Jahres beim Bayerischen Verkehrsministerium einen Antrag auf Betriebsgenehmigung der Steigerwaldbahn gestellt. Das Ziel: Die rund 50 Kilometer lange Trasse der Steigerwaldbahn soll für Güter- und Tourismusverkehr wiederbelebt werden.

Bisher stehen dafür die Signale von der Staatsregierung auf rot. Dennoch ist das letzte Wort in Sachen Reaktivierung nicht gesprochen. Denn die Thüringer Eisenbahn GmbH geht juristisch gegen die nicht erteilte Betriebsgenehmigung vor und hat inzwischen Klage beim Würzburger Verwaltungsgericht eingereicht. Und spannend bleibt auch, ob und wie sich die Politik bewegt.