Entwicklungshilfe auf Augenhöhe: Wie Allgäuer im Libanon helfen

Eine Marktgemeinde im Südwesten Schwabens und eine Stadt ganz im Osten des Libanon – gut 3.500 Einwohner auf der einen Seite, rund 6.000 auf der anderen. Offiziell. Denn in der Realität leben in Ghazzé aktuell über 36.000 Menschen. Die Stadt liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Syrien entfernt. Während des Bürgerkriegs sind zehntausende Flüchtlinge nach Ghazzé gekommen, die nach wie vor in einfachen Camps leben.

Delegation aus Heimenkirch bekommt Wirtschaftskrise zu spüren

Das Zusammenleben zwischen Libanesen und Syrern war schon früher nicht einfach, doch inzwischen hat sich auch die wirtschaftliche Situation im Libanon deutlich verschlechtert. Was das konkret heißt, erleben auch die sechs Gäste aus dem Allgäu und BR-Reporterin Doris Bimmer bei ihrem Besuch in Ghazzé. Immer wieder fällt während der Reise der Strom aus. Brot gibt es weder in Bäckereien, noch in Supermärkten zu kaufen. Und es gibt Berichte, dass der Schulunterricht reihenweise ausfällt, weil sich die Lehrer den Sprit nicht mehr leisten können, um zur Arbeit zu fahren.

Parkanlage soll Kontakt mit Flüchtlingen fördern

In dieser Situation steigen die Spannungen zwischen den Flüchtlingen aus Syrien und den Einheimischen in Ghazzé. Die deutsche Hilfe wird umso dringender gebraucht. Denn genau dort setzt das Entwicklungshilfeprojekt an, das die Gemeinde Heimenkirch mit der libanesischen Kommune vereinbart hat. Ziel ist die Reaktivierung einer Parkanlage in der Ortsmitte. Dort sollen sich libanesische und syrische Jugendliche und Familien zwanglos und in entspannter Atmosphäre kennenlernen können. Auch Sportangebote soll es dort geben, die Pfadfinder sollen dort ebenfalls zusammenkommen und üben können.