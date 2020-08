Entwarnung von der A3-Baustelle - Keine Bomben gefunden

Am Sonntagvormittag kam die Entwarnung: Bei den Grabungen an der A3 zwischen Barbing und Neutraubling, östlich von Regensburg, wurden keine Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Bei den ausgegrabenen Teilen handelte es sich zwar um Weltkriegsschrott und Bombenfragmente, die aber ungefährlich sind, so ein Polizeisprecher.

Keine Bomben, nur Weltkriegsschrott

Somit konnte der Einsatz mit 200 bereitstehenden Polizei- und Rettungskräften beendet worden. Die Grabungsarbeiten waren bewusst auf Sonntag Vormittag gelegt worden, weil da das Verkehrsaufkommen vergleichsweise gering ist, hieß es. Bei Sondierungsarbeiten im Zuge des Autobahnausbaus bei Regensburg waren vor kurzem drei auffällige Stellen im Boden entdeckt worden. Heute sollte nun geklärt werden, ob es sich um Fliegerbomben handelt.

Evakuierung für über 4500 Menschen war vorbereitet

Wäre dies der Fall gewesen, hätten vermutlich über 4000 Anwohner evakuiert und die A3 eventuell komplett gesperrt werden müssen. Eine mögliche Notunterkunft für Evakuierte war in einer Schule in Neutraubling. festgelegt worden. Neutraubling war im Zweiten Weltkrieg besonders stark von Bombenabwürfen betroffen. Deswegen wurden hier seit Beginn der Baumaßnahmen an der A3 immer wieder Blindgänger gefunden.