Entwarnung nach Tuberkulose bei Mitarbeiter von Uni-Klinik

16 davon seien nach einem Bluttest weitergehend untersucht worden. Einem sei vorsorglich zu einer Antibiotika-Einnahme geraten worden, so heute das Uniklinikum. Hier wurden zusätzlich Blutproben von 123 Beschäftigten untersucht. Auch dabei sei kein auffälliger Befund entdeckt worden, der auf eine Ansteckung durch den Mitarbeiter zurückgehen könnte. Lediglich bei einem Kollegen ist festgestellt worden, dass er in der Vergangenheit bereits einmal eine Tuberkulose überstanden hatte.

Viele Tests

Zu einer Ansteckung mit Tuberkulose kann es bei mehrstündiger Kontakt in einem geschlossenen Raum kommen oder auch durch einmaliges Anhusten. Bei allen Mitarbeitern und Patienten die in dem fraglichen Zeitraum in der Umgebung des Infizierten waren, wurde deshalb vorsorglich ein Bluttest durchgeführt, so das Uniklinikum. Acht Wochen nach dem Kontakt lässt sich damit nachweisen, ob sich das Immunsystem mit dem Tuberkuloseerreger auseinandergesetzt hat. Ob das aktuell oder vor langer Zeit geschehen ist, kann der Test allerdings nicht unterscheiden. Bei einem positiven Ergebnis sind deshalb weitergehende Untersuchungen nötig, wie etwa eine Röntgenuntersuchung der Lunge.