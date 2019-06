25.06.2019, 07:28 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Entwarnung nach Großeinsatz am Güterbahnhof Passau

Am Güterbahnhof in Passau hat es am Montag einen Großeinsatz gegeben. Man vermutete das Auslaufen von Gefahrgut. Es stellte sich als völlig harmlos heraus.