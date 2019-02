Entwarnung nach Fabrikbrand in Garching

Wegen giftigen Rauchs waren die Anwohner in Garching am Montagvormittag aufgefordert worden, in geschlossene Räume zu gehen. Wie eine Sprecherin des Landratsamts München mitteilte, war das Feuer jedoch nach knapp einer Stunde gelöscht. Gefahr habe danach keine mehr bestanden. Wieso es brannte, war zunächst unklar.

Experten hatten in der Umgebung der Fabrik Untersuchungen von Grundwasser und Luft vorgenommen, aber keine Gefahrenstoffe gefunden. Gegen 10.30 war ein Feuer in der Fabrik ausgebrochen, dabei waren mehrere hundert Kilogramm Lithium-Ionen-Energiespeicher in Brand geraten.

Die Garchinger Feuerwehr und andere Feuerwehren waren mit mehreren Löschzügen ausgerückt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.