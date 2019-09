Entwarnung nach Evakuierung: Päckchen in Hof war ungefährlich

Nachdem Mitarbeiter der Diakonie Hof das Päckchen gestern versehentlich geöffnet hatten, evakuierten Einsatzkräfte vorsorglich das gesamte Diakonie-Gebäude und sperrten eine angrenzende Straße. Nun gab die Polizei Entwarnung: Die kleine Dose in dem Päckchen enthielt lediglich einen Sensor für Diabetiker.

Sensor für Diabetiker muss als Gefahrgut gekennzeichnet werden

Dieser harmlose Inhalt muss allerdings laut den Vorschriften als Gefahrgut gekennzeichnet werden. Feuerwehrleute hatten das Paket gestern geborgen und in einem Gefahrgutbehälter gesichert.

Falscher Adressat

Warum das Päckchen auf dem Weg vom Absender aus Röslau (Lkr. Wunsiedel) in die Niederlande aus Versehen an die Diakonie in Hof ausgeliefert wurde, wird nun noch ermittelt. Adressiert war es eigentlich an ein niederländisches Diagnostiklabor.