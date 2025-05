Entwarnung nach Bombendrohung an Eschenbacher Schulen

Bombendrohung an einer Schule in der Oberpfalz: hunderte Schüler mussten evakuiert werden.

02.05.2025, 14:33 Uhr Audiobeitrag

An einer Schule in Eschenbach in der Oberpfalz ist am Vormittag eine Bombendrohung eingegangen. Das Gymnasium und die benachbarte Wirtschaftsschule wurden deshalb evakuiert. Die Polizei gibt inzwischen Entwarnung.