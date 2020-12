Entwarnung nach Bombenalarm in Nürnberg

Bei dem verdächtigen Gegenstand in der Nürnberger Innenstadt, der einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hat, handelt es sich um ein leeres Metallrohr, das verschraubt und senkrecht in den Boden eingegraben war. Dies twitterte die Polizei Mittelfranken am Abend in ihrer Entwarnung.

Vorher waren Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts aus München angereist, um das Rohr zu untersuchen. Dabei ist auch ein mobiles Röntgengerät zum Einsatz gekommen. Der Bereich rund um den Handwerkerhof und den Stadtgraben war abgesperrt - ebenso der Bahnhofsvorplatz.