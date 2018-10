Entwarnung in Zapfendorf – rohränlicher Gegenstand ungefährlich

Nachdem der Zapfendorfer Bahnhof am Nachmittag geräumt und weiträumig abgesperrt worden war, konnte die Polizei Entwarnung geben. Von einem verdächtigen Gegenstand, der für den Einsatz gesorgt hatte, ging keine Gefahr aus, so die Ermittler.

Polizei auf der Suche nach dem Täter

Trotzdem wollen die Beamten den Täter ermitteln, so ein Polizeisprecher. Der rohrähnliche Gegenstand sei vermutlich gezielt an der Stelle abgelegt worden. Was genau für ein Objekt für die Verunsicherung sorgte, wollten die Beamten nicht sagen.

Zugverkehr unterbrochen

Wegen der Untersuchung des Gegenstandes war der Bahnhof weiträumig abgesperrt worden. Eine Stunde lang konnten keine Züge durch Zapfendorf fahren. Zudem mussten etwa zehn Menschen ihre Wohnungen verlassen. Eine Passantin hatte am Mittag den verdächtigen Gegenstand entdeckt, eine weitere Person hatte anschließend die Polizei informiert.