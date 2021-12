Entwarnung in Würzburg: Fliegerbombe entschärft

Schwierig: Zünder deformiert

Das Sprengkommando Nürnberg hatte gegen 15.15 Uhr mit der Entschärfung begonnen. Um 17.00 Uhr meldete der beauftragte Sprengmeister die erfolgreiche Entfernung der beiden Zünder der mehr als 200 Kilo schweren Bombe. Die Entschärfung gestaltete sich offenbar schwieriger als zunächst gedacht, weil einer der beiden Zünder deformiert war. Außerdem waren noch Menschen im abgesperrten Bereich unterwegs, als die Entschärfung beginnen sollte.

Notunterkunft kaum genutzt

Zuvor war das Industriegebiet nordwestlich der Innenstadt in einem Radius von rund 500 Metern evakuiert worden. Bewohner und Mitarbeiter von angrenzenden Firmen mussten am Nachmittag die Sperrzone verlassen. In einer nahegelegenen Halle wurde eine Notunterkunft eingerichtet, die aber nur von einer Handvoll Betroffenen genutzt wurde. Der Großteil der Anwohnenden war bei Freunden oder Verwandten untergekommen. Rund 500 Menschen waren von der Evakuierung betroffen, darunter auch einige Bewohner einer nahen Gemeinschaftsunterkunft.

Zugausfälle und Autostaus

Die nahe gelegene Bahnstrecke Würzburg-Aschaffenburg wurde für ungefähr zwei Stunden gesperrt. Der Zugverkehr wurde kurz nach der Aufhebung der Sperrung wieder aufgenommen, bei einigen Verbindungen kommt es noch zu Verzögerungen, manche Verbindungen fielen aus.

Auch mehrere Straßen wurden während der Entschärfung gesperrt, darunter auch die Bundestraße 27 nach Karlstadt. Der Verkehr staute sich zeitweise über mehrere Kilometer im Würzburger Stadtgebiet auf beiden Mainseiten. Einige Autofahrer versuchten, den Stau zu umfahren, etwa über den Schenkenturm-Flugplatz und das angrenzende Kasernengelände in Veitshöchheim. Die Feldjäger und die Polizei versuchten, dies zu unterbinden.

Gestern entdeckt

Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Donnerstag bei Pflasterarbeiten auf dem Werksgelände des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer in Würzburg entdeckt worden. Erst am Mittwoch war in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg detoniert. Vier Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.