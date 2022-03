Entwarnung in Regensburg: Keine Bombe, Evakuierung ist abgesagt

Die drohende Evakuierung eines Stadtviertels im Süden von Regensburg findet nicht statt. Bei dem verdächtigen Gegenstand, der Anfang der Woche am Rande einer Autobahnbaustelle gefunden wurde, handelt es sich lediglich um die Reste einer alten Fliegerbombe. Von den Splittern gehe keine Gefahr mehr aus. Das teilten die Behörden am Donnerstag nach Untersuchungen am Fundort mit.

Evakuierung war schon vorbereitet

Bei Bodensondierungen an der Autobahnbaustelle im Süden von Regensburg waren Experten zu Wochenbeginn auf einen vermeintlichen Blindgänger gestoßen. Daraufhin hatte man entschieden, für Donnerstag die Entschärfung der vermeintlichen Bombe vorzubereiten. Das hätte eine Evakuierung der Gegend in einem Radius von 500 Metern um den Fundort bedeutet. Es hätten zahlreiche Gewerbebetriebe, 25 Wohnhäuser, aber auch Schulen und Kindertagesstätten geräumt werden müssen. Auch die A3 hätte dann zeitweilig gesperrt werden müssen.

Letzter Fehlalarm im Sommer

Erst im letzten Sommer hatte es einen ähnlichen Fehlalarm gegeben. Damals wurde ebenfalls im Stadtsüden auf einer Baustelle eine vermeintliche Bombe gefunden. Bei der näheren Inaugenscheinnahme entpuppte sich der angebliche Sprengkörper dann als verrostete Badewanne.

Immer wieder Bombenfunde

Die A3 wird südlich von Regensburg sechsstreifig ausgebaut. Im Zuge der Bauarbeiten wird das Gelände regelmäßig nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg abgesucht. Der Süden von Regensburg war im Jahr 1944 von den Alliierten bombardiert worden. Deswegen werden dort immer wieder alte Sprengkörper gefunden.