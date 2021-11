Entwarnung in Fürth: Fliegerbombe ist entschärft

Nach stundenlanger Arbeit ist eine 225 Kilogramm schwere Fliegerbombe in Fürth am Abend entschärft worden. Gegen 21.25 Uhr haben die beiden Sprengmeister Heiko Pagel und Sebastian Kraatz schließlich Entwarnung gegeben. Der Blindgänger war am Dienstag bei Bauarbeiten im Stadtteil Hardhöhe entdeckt worden. Allerdings gestaltete sich die Entschärfung komplizierter als zunächst gedacht, weil der Zünder sich nicht ohne Weiteres entfernen ließ.

Kontrollierte Sprengung ohne Gefahr für die Bevölkerung

Deshalb wurde der Sprengstoff aus dem Blindgänger bis auf einen kleinen Teil aus der Bombe heraus geholt. Danach wurde ein kleines Loch ausgebaggert, in dem der verbleibende Zünder mit Sand bedeckt, eingewässert und kontrolliert gesprengt wurde. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut der Experten nicht, da es sich nur um eine sehr kleine Menge Zündstoff handelte, die gesprengt werden musste.

Zuvor hatte sich die Entschärfung verzögert, weil laut Stadt Fürth drei Personen das geräumte Gebiet unberechtigterweise betreten und damit die Entschärfung gestört hatten.

Stadt bedankt sich bei Anwohnern und Helfern

Um die Fliegerbombe entschärfen zu können, wurden Gebäude im Umkreis von 300 Metern geräumt. Dabei wurden rund 1.600 Anwohner, die innerhalb des Evakuierungsradius wohnen, in Sicherheit gebracht. Sie können nun wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Wie die Stadt Fürth mitteilte, verlief die Evakuierung weitgehend reibungslos. Die Stadt bedankte sich via Twitter bei den Anwohnern und bei insgesamt 35 Kräften des Bayerischen Roten Kreuzes, 37 THW-lern, 40 Feuerwehrleuten und 80 Polizeibeamten, die während der Evakuierung und der Entschärfung im Einsatz waren.

Notunterkunft in einer Schule

Für all die Betroffenen, die nicht bei Bekannten oder Freunden untergekommen waren, hatte die Stadt Fürth eine Notunterkunft in der Mittelschule Soldnerstraße 60 eingerichtet, die vom Roten Kreuz betreut wurde. Dort galt die 3G-Regel.

Das Infotelefon der Stadt, das in der Feuerwache eingerichtet war, nahm schon bis 16.00 Uhr rund 300 Anrufe entgegen, so die Stadt. Es stand bis in die Nacht für Auskünfte zur Verfügung.

Bombenfund in Ansbach – Entschärfung am Donnerstag

Ein weiterer Blindgänger ist am Morgen in der Ansbacher Bischof-Meiser-Straße entdeckt worden. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Donnerstag ab 10.00 Uhr entschärft werden.