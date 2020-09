Entwarnung in Deggendorf: Leitungswasser wieder trinkbar

Das Abkochgebot und die Chlorung des Trinkwassers in Deggendorf ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das teilten die Stadtwerke Deggendorf mit. Die Trinkwasserqualität entspricht wieder den gesetzlichen Vorgaben, was aktuelle Laborergebnisse bestätigen.

Umfangreiche Desinfizierung der Wasseranlagen

Wie coliforme Bakterien ins Deggendorfer Leitungsnetz gekommen waren, bleibt unklar. Vor über einer Woche war bei einer routinemäßigen Kontrolle der Trinkwasserqualität eine Verkeimung und damit eine Verunreinigung der Trinkwasserqualität in Teilen des Versorgungsgebietes der Stadtwerke Deggendorf festgestellt worden. Das Wasser wurde gechlort, da die gefundenen Keime Durchfall bei Menschen auslösen können. Durch das Chlor bestand keine Gesundheitsgefährdung, so die Stadtwerke, trotzdem wurde ein vorsorgliches Abkochen empfohlen.

Zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt alle Wasserspeicherungs- und Wasserverteilungsanlagen umfangreich gespült. Außerdem reinigten und desinfizierten die Stadtwerke alle Anlagen.

Ergebnisse verzögerten sich mehrmals

Zunächst war nicht klar, was das Wasser verunreinigt hatte. Dann hieß es, die negativen Laborergebnisse würden für vergangenen Freitag erwartet. Nachdem weitere Proben genommen wurden, war klar: Das Abkochgebot muss bestehen bleiben, denn an einer Messstelle in dem großen Deggendorfer Leitungsnetz gab es erneut Keime.

Nun versichern die Stadtwerke "dass die Qualität des Trinkwassers in allen Teilen der Stadt Deggendorf damit wieder vollumfänglich gegeben ist und den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Alle Bürgerinnen und Bürger erhalten wie gewohnt Trinkwasser in bester Qualität".