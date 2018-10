vor 21 Minuten

Entwarnung für Zugverkehr in München

Aufregung in München: Wegen herrenloser Gepäckstücke an Haupt- und Ostbahnhof war der Zugverkehr am Hauptbahnhof komplett gesperrt. Inzwischen konnte für beide Bahnhöfe Entwarnung gegeben werden. Der Zugverkehr rollt erst langsam wieder an.