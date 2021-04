Entwarnung für Deggendorfer Trinkwasser

Das Trinkwasser in Deggendorf muss im Stadtkern sowie in den Bereichen Stadt Au und Schanzenweg ab sofort nicht mehr gechlort werden. Wie die Stadtwerke Deggendorf mitteilen, wurde in den vergangenen zwei Wochen eine Rohrleitung ausgetauscht. Neue Wasserproben zeigen demnach keine Auffälligkeiten mehr.

Trinkwasser über einen Monat lang gechlort

Vor genau einem Monat war bei einer Routinekontrolle eine bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers nachgewiesen worden. Da Keime in einem Hochbehälter verantwortlich waren, wurden nur Teile des Netzes gechlort. Durch den Austausch der Rohrleitung sei die Keimbelastung beseitigt worden, hieß es.

Die Stadtwerke Deggendorf versichern, dass die Qualität des Trinkwassers wieder einwandfrei ist.