Entwarnung am Rathaus Coburg: Von Müllsack ging keine Gefahr aus

Am Coburger Rathaus ist am Samstagmorgen ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Der Marktplatz wurde bis zur endgültigen Klärung mehr als sechs Stunden komplett gesperrt, Geschäfte und Standbetreiber mussten schließen.

Verdächtiger schwarzer Müllsack am Rathauseingang in Coburg

Gegen 8 Uhr wurde durch eine Mitarbeiterin der Stadt am Coburger Rathaus ein schwarzer Müllsack gefunden, ein Brief war an die Tür geklebt. Da die Feuerwehr darin eine Flüssigkeit und Drähte feststellte, wurde der Marktplatz großräumig abgesperrt. Hinzugerufene Sonderkräfte des LKA aus München gaben gegen 14.30 Uhr Entwarnung. Von dem Müllsack gehe keine Gefahr aus, so Polizeisprecher Stefan Probst.

Polizei hat Tatverdächtigen im Visier

Nach BR-Informationen hat die Polizei bereits einen Tatverdächtigen im Visier. Es soll sich um einen amtsbekannten Mann handeln, der in der Vergangenheit unter anderem Sachbeschädigungen begangen hatte. So wurden Eingangsgebäude der Justiz, weiterer Behörden und Medien mit rechtsradikalen Symbolen beschmiert.

Er muss jetzt neben rechtlichen Konsequenzen auch damit rechnen, finanziell in Rechenschaft gezogen zu werden. Neben dem Polizeieinsatz könnten auch Stand- und Geschäftsbetreiber versuchen ihre Ausfälle geltend zu machen.