Entwarnung am Mandichosee: Keine giftige Tychonema-Blaualgen

Trübes Wasser und deutliche Schlierenbildung im Uferbereich: Schnell war Anfang der Woche klar, dass die Blaualge zurück am beliebten Mandichosee (Landkreis Aichach-Friedberg) ist. Blaualgen sind anders als der Name vermuten lässt keine Pflanzen, sondern Bakterien. Und diese Bakterien können je nach Art Gift produzieren und damit Mensch und Tier gefährlich werden.

Keine Tychonema-Blaualge am Mandichosee

Die genommenen Wasserproben sind jetzt ausgewertet und das Gesundheitsamt gibt Entwarnung: Es seien zwar vereinzelt Blaualgen nachgewiesen worden, dabei habe es sich aber nicht wie befürchtet um die giftige Blaualge Tychonema gehandelt, sondern um herkömmliche, heimische Blaualgen.

Das Gesundheitsamt erklärt weiter, dass Blaualgen und ihr Gift erst dann eine Gesundheitsgefahr darstellen, wenn das Wasser durch gelb-grünliche Schlieren deutlich getrübt ist.

Hunde verendeten am Mandichosee

Im Sommer 2019 waren an dem bei Badegästen, Anglern und Wassersportlern beliebten See nahe Augsburg die gefährliche Tychonema-Blaualge aufgetaucht. Zwei Hunde waren nachweislich an Vergiftungen gestorben, die Behörden hatten den See einige Zeit sperren müssen.

Blaualgen-Frühwarnsystem funktioniert

Nach den Erfahrungen des vergangenen Sommers haben die Behörden ein Frühwarnsystem installiert: Unter anderem Bauhofmitarbeiter, Wasserwacht und Polizei haben das Wasser immer im Blick, um so schnell handeln zu können, falls die Blaualgen auftauchen sollten.

Tychonema-Alge gefährdet Kleinkinder und Hunde

Die Tychonema-Blaualge produziert ein Nervengift, welches in sehr hoher Konzentration für den Menschen gefährlich sein kann. Erst wenn man hohe Mengen an Wasser verschluckt, dann kann es giftig wirken, es kann zu Krämpfen und zum Atemstillstand kommen.

Das Landratsamt bittet Eltern und auch Hundebesitzer darum, darauf zu achten, dass Kleinkinder und Hunde besser kein Wasser in den Mund bekommen, da sie eher in Gefahr sind als Erwachsene.