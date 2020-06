Enttäuschung bei Junioren-Kickern: Saison ist vorbei

Über die Entscheidung hat der Bayerische Fußball-Verband vor einer Woche in einer Pressemitteilung informiert. Die seit Mitte März ausgesetzte Saison 2019/20 bei den Junioren ist vorbei. Die Spielzeit bei den Juniorinnen soll dagegen ab dem 1. September wie bei den Männern und Frauen fortgesetzt werden, falls dies staatliche Vorgaben erlauben. Damit folgt der BFV-Vorstand dem Vorschlag der Lösungs-Arbeitsgruppe Spielbetrieb Liga und Pokal Junioren und Juniorinnen.

Lange Gesichter bei den Spielern der U19 von den Freien Turnern in Schweinfurt nach den Neuigkeiten aus München. Aktuell sind die Jungs in der Bezirksoberliga Tabellenfünfter mit sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Hösbach-Bahnhof. Sie hatten sich für die Rückrunde einiges vorgenommen und jetzt ist die Saison schlagartig vorbei. Dabei hatten sich auch während des Lockdowns zu Hause fit gehalten und sich auf den Re-Start gefreut.

Situation bei den Freien Turnern in Schweinfurt

Die Enttäuschung seiner Spieler teilt Jürgen Ludwig, Trainer der U19 bei den Freien Turner Schweinfurt nicht. Er ist eher erleichtert, dass nach Wochen der Ungewissheit jetzt endlich Klarheit herrscht. Alles andere hätte keinen Sinn gemacht, sagt er. Trotzdem wird bei den Turnern nah wie vor einmal in der Woche trainiert, um das Gemeinschaftsgefühl in der Mannschaft zu stärken. Der Fokus des Trainers richtet sich schon auf die nächste Saison, die Anfang September startet.

Sommerturniere fallen aus

Ähnlich sieht es Jochen Pickert, Trainer der U9 beim TV Jahn in Schweinfurt. Gerade bei den jüngeren Spielern liege der Fokus weniger auf dem Wettbewerbsgedanken, vielmehr auf dem Spaß am Spiel. Deshalb werde es auch ohne Spiele wohl ein Trainingsangebot geben. Wann und wie steht aber noch nicht fest. Vor allem, dass die Sommerturniere ausfallen, dürfte den Spielern nicht gefallen. Die kämen immer sehr gut an in dem Alter.

Mädchen spielen weiter

Bleibt die Frage, warum die Saison für die Mädchen-Mannschaften am 1. September weitergeht. Genauso wie für Männer und Frauen. Es hängt mit der Zahl der Spielerinnen zusammen, sagt Florian Weißmann, Verbandsjugendleiter beim Bayerischen Fußball-Verband. Mädchen-Mannschaften zusammenzustellen, sei ohnehin schwierig, deshalb wolle man nicht riskieren, mit einem Saisonabbruch Spielerinnen zu verlieren.

Aufsteiger und Absteiger

Bei den Junioren werden die Abschlusstabellen auf Basis einer Quotientenregelung gebildet. Die bestplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft und das auf einem Aufstiegsrelegationsplatz stehende Team steigen auf. Absteiger soll es nur dann geben, wenn Teams in der laufenden Saison bis dato punktlos geblieben sind, heißt es vom BFV.