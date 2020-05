Enttäuschte Investoren in Wülfershausen: Windpark vor dem Aus?

Dass sich zukünftig bei Wülfershausen im Landkreis Rhön-Grabfeld auch nur eines von insgesamt 13 geplanten Windrädern dreht, wir immer unwahrscheinlicher. Am Mittwoch hatten CSU und Freie Wähler einen Gesetzesentwurf in den Landtag eingebracht. In der Neufassung der Bauordnung geht es um Anlagen, die vor der 10-H-Regelung geplant, aber dann technisch verändert wurden. Nur diejenigen dürfen bleiben, die bereits fertiggestellt wurden.

Betonfundamente sind gesetzt, Bauteile für Windräder angeliefert

Zwischen Wargolshausen und Wülfershausen stehen zehn riesige Betonfundamente, die Windradsegmente liegen an der Baustelle. Die Windräder können nicht aufgestellt werden, weil ein Baustopp verhängt wurde. Bei einem Rückbau der bestehenden Anlagen rechnet er mit einem Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. "Die Stimmung hier ist deshalb unverändert, wir sind enttäuscht und entsetzt, dass die CSU nicht zu ihren Versprechen steht“, sagte Betreiber Harald Schwarz am Donnerstag dem BR."

Hoffen auf Einlenken der Staatsregierung

Die Betreiber hoffen auf eine Wende in letzter Minute - aber besonders die CSU bekräftigte am Mittwoch, an ihrem Vorhaben festzuhalten. Auch die Grünen sprachen gestern im Landtag von einem "Wortbruch" der Staatsregierung. Schließlich habe diese 2017 und 2019 eine Rechtssicherheit für die Anlagenbauer versprochen, sagte Grünen-Energieexperte Martin Stümpfig.

Bayernweit geht es um rund 30 Windräder, die – tritt das Gesetz in Kraft – nicht mehr gebaut werden dürften. Darunter sind neben den 13 Anlagen in Wülfershausen auch zwei Windräder bei Erlenbach im Landkreis Main-Spessart.

