Entspannte EM-Stimmung in München

Es war ein entspannter Abend auf der Münchner Leopoldstraße. Obwohl fußballerisch einiges geboten war, blieb es auf der Fanmeile eher ruhig. Nur bei den Toren für Deutschland gab es kurz Jubel und Applaus.

Viele schauten im Restaurant, aber die Straßen blieben fast leer

Die Außenbereiche der Restaurants waren gut besucht, auf zahlreichen großen Bildschirmen wurde das Spiel live übertragen. Auf der Straße an sich waren aber nur wenige Fans zu sehen. Die, die das Spiel in der Gastronomie verfolgt haben, waren zufrieden mit dem lockeren Abend und dem aus ihrer Sicht hochverdienten Sieg der Deutschen. Es tue gut, wieder gemeinsam Fußball zu schauen, so die Meinung einiger. Und "jetzt wird Deutschland Europameister", war sich der ein oder andere Fan sicher.

Auch nach dem Schlusspfiff blieb es ruhig und friedlich. Ein paar Autofahrer hupten, ein paar Fans sangen oder grölten. Doch alles in allem war von einem richtigen Fußballfieber nichts zu spüren auf der Münchner Leopoldstraße. Die Polizei zeigte große Präsenz, hatte aber kaum etwas zu tun: Auch während und nach dem EM-Spiel zwischen Deutschland und Portugal sei es bisher im Stadtgebiet München zu keinen besonderen Vorkommnissen oder größeren Polizeieinsätzen gekommen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf BR-Anfrage.

Drohnenpilot am Münchner Stadion festgenommen

Am Rande des EM-Spiels in München hat die Polizei einen Drohnenpiloten festgenommen. Der 48 Jahre alte Mann soll die Drohne am Samstag rund eine Stunde vor Spielbeginn in der Nähe des Stadions in die Flugverbotszone gesteuert haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Pilot sei von Einheiten ausfindig gemacht und kurzzeitig für die Feststellung seiner Personalien festgenommen worden.

Schon beim Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich am Dienstag nahm die Polizei nach eigenen Angaben einen 48 Jahre alten Piloten fest, der seine Drohne in der Nähe des Stadions hatte aufsteigen lassen. Ob zwischen beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, blieb erst einmal unklar.

Public Viewing in Pocking: Sonne heißer als die Stimmung

Auch im niederbayerischen Pocking blieb das ganz große Jubeln aus, berichtet BR-Korrespondent Martin Gruber vom Public Viewing mit den Fans. So heiß wie die Sonne sei die Stimmung auch hier nicht gewesen.