"Entsetzt, todtraurig" - ein Würzburger Paar in Griechenland

Wie immer im Sommer sind Pia und Joachim Will auch dieses Jahr nach Epidaurus in Griechenland gefahren, um dort Urlaub zu machen. In dem Ort südlich von Athen hat das Ehepaar aus Würzburg ein Ferienhaus. Von der Terrasse aus kann man direkt auf das Meer blicken. Doch aktuell hängen dicke Rauchwolken über dem Meer: Die Waldbrände, die seit Wochen in Griechenland wüten, sind auch dort zu spüren.

Rauchwolken über Epidaurus in Griechenland

Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagt Joachim Will, bisher sei die Gegend, in der ihr Ferienhaus liegt, vom Feuer zum Glück verschont geblieben. Dennoch seien die Brände auch in Epidaurus wahrnehmbar: "Der Tisch auf der Terrasse ist voller weißer Ascheflocken." Die Luft sei schlecht und rieche nach Rauch. "Man sieht eine dicke Wolkendecke. Doch das ist keine Wolkendecke, das sind Rauchwolken."

Waldbrände: Keine Entwarnung in Sicht

Seine griechischen Nachbarn seien "entsetzt, verzweifelt, todtraurig", beschreibt Joachim Will die Stimmung in der Bevölkerung. "Jeder kennt irgendjemanden, der was verloren hat im Feuer." Auch die Fernsehnachrichten seien voll von "schrecklichen Bildern". Entwarnung sei nicht in Sicht. Der Wetterbericht zeigt auch für die kommenden Tage Sonne bei Temperaturen über 30 Grad an.

Noch habe er Strom, doch das könne sich schnell ändern: "Wenn’s brennt, vermute ich mal, dass die Überlandleitungen zusammenschmelzen und dann auch der Strom unterbrochen wird", vermutet der Würzburger.

Würzburger Ehepaar auf mögliche Flucht vorbereitet

Sollte die Feuerwalze auf Epidaurus zukommen, könnte eine Flucht mit dem Auto schwierig werden, so Joachim Will. "Wir wohnen in einer Einbahnstraße. Es geht nur von der Hauptstraße in den Bergen runter ans Meer." Er achte darauf, dass immer genug Benzin im Tank seines Autos sei. Auch sonst sei alles für eine schnelle Evakuierung vorbereitet: "Schlüssel, ein paar feste Schuhe, eine lange Hose, eine Flasche Wasser. Es muss alles bereitliegen, damit man es auch im Dunklen finden kann."

Leichte Fortschritte im Kampf gegen Brände

Im Kampf gegen die Brände in Griechenland haben die Behörden am Mittwoch leichte Fortschritte gemeldet. Auf der zweitgrößten Insel des Landes Euböa zum Beispiel gibt es zwar weiterhin viele, aber kleinere Brände. In anderen Regionen, wie in der Bergregion Gortynia auf der Halbinsel Peleponnes ist die Lage aber immer noch besorgniserregend. In Griechenland kämpfen mittlerweile Rettungskräfte aus mehr als 20 Nationen gegen die Flammen. Auch Einsatzkräfte aus Deutschland sind vor Ort.