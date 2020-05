Entschleunigung per Bio-Rind

Erwin Stuiber pendelt zwischen zwei Welten: Hightech-Firma und Rinderzucht. Den Vormittag verbringt er in seinem Unternehmen in Geisenfeld im Landkreis Pfaffenhofen. Um die Mittagszeit steht Stuiber dann im Landschaftsschutzgebiet Forstmoos bei Aiglsbach im niederbayerischen Kreis Kelheim und schaut nach seinen schottischen Hochlandrindern. Nur wenige Minuten Autofahrt liegen zwischen der Niedermoor-Weide und seiner Firma.

Zum Stressabbau ein paar Biorinder

Zusammen mit einem Partner hat Stuiber seit 2000 seine Firma Schnittpunkt in Geisenfeld aufgebaut. Bis zu 80 Stunden hat er dafür in der Woche gearbeitet, erzählt er, bis zur seelischen und körperlichen Erschöpfung. Vor fünf Jahren hat er dann nach einem Ventil zum Stressabbau gesucht. "Mountainbike fahren oder Reiten haben mich nicht angesprochen. Ich wollte auch nicht auf den Hund kommen. Da laufe ich lieber hinter Kälbern her. Und habe ich mir halt ein paar Rinder zugelegt", erklärt Stuiber sein außergewöhnliches Hobby.