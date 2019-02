Die Anwohner der St.-Getreu-Straße in Bamberg können zumindest durchatmen. Der Stadtrat hat sich beim Thema Ersterschließungsgebühren beim Ausbau der St.-Getreu-Straße noch nicht festgelegt und hat in einem Beschluss am Mittwoch eine endgültige Entscheidung zurückgestellt.

Novelle des Kommunalen Abgabegesetzes

Die Stadtverwaltung soll nun zunächst einmal die aktuelle Rechtslage prüfen. Hintergrund ist eine von den Regierungsfraktionen CSU und Freien Wählern angekündigte Novelle des Kommunalen Abgabengesetzes. Demnach könnten Kommunen den Anwohnern die Gebühren für über 25 Jahre alte Ersterschließungen erlassen. Oberbürgermeister Andreas Starke kritisierte, dass es dafür jedoch keine Kompensation durch den Freistaats gebe. Man lasse die Kommunen "im Regen stehen". Denn die Stadt müsse bei einem Erlass die Kosten selber tragen.

Den Anwohnern versprach Andreas Starke, keine Vorauszahlungen zu erheben. Die Erschließungsgebühren würden erst nach zwei Jahren nach Fertigstellung fällig werden. In der Zwischenzeit wolle man nun klären, ob den Anwohnern die Gebühren nach der sich ändernden Rechtslage zu einem Drittel oder sogar ganz erlassen werden können.