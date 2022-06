Entscheidung über Zukunft von Rohrwerk Maxhütte fällt Mitte Juni

Die Entscheidung über die Zukunft des Rohrwerks Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg fällt erst Mitte Juni. Eine Frist für zwei Investoren ist am Dienstag (31.5.) überraschend noch einmal verlängert worden, berichtete der Betriebsratsvorsitzende Karl-Heinz König dem Bayerischen Rundfunk.

Am 15. Juni entscheidet sich nun, ob das Werk, das im Dezember Insolvenz angemeldet hatte, schließt oder weitergeführt wird.

Keine Zusage für 80 Millionen Euro Soforthilfe

Die beiden verbleibenden Hoffnungsträger für die rund 450 Mitarbeiter müssten ihre Entscheidung laut Betriebsrat am 10. Juni bekannt geben, die Gläubigerausschusssitzung ist am 15. Juni. Erst Anfang Mai hatte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) das Werk besucht, die von der Belegschaft gewünschten 80 Millionen Euro Soforthilfe konnte er damals nicht zusagen.

Insolvenz durch gestiegene Stahl- und Energiepreise

Die gestiegenen Stahl- und Energiepreise führten im Dezember 2021 in die Insolvenz. Im April gab der Betriebsrat bekannt, dass der künftige Investor die Pläne eines "grünen Rohrwerks" – weg vom Gas, hin zu erneuerbaren Energien – mittragen solle. Ein "grünes Rohrwerk", so der Vorsitzende König, biete auch ein Einsparpotential von mehreren Millionen Euro pro Jahr. Das Rohrwerk Maxhütte stehe stellvertretend für viele energieintensive Unternehmen in Bayern, die unter den Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs leiden.

Letzter verbleibender Teil des Stahlwerks Maxhütte

Seit 1952 produziert der Betrieb Stahlrohre für Autos, Schiffe und Bohrinseln. Er ist der letzte verbleibende Teil des ehemaligen Stahlwerks Maxhütte, das als Industriedenkmal gilt und sich neben dem Rohrwerk befindet. Eine feste Uhrzeit für den Ablauf am 10. Juni steht laut Betriebsrat noch nicht fest.