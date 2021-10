Entscheidung über Ersatz-Opernhaus in Nürnberg vertagt

Rund 500 Seiten Papier mussten die Mitglieder der Opernhauskommission für die Sitzung am Freitagnachmittag durcharbeiten. Das Gremium berät den Stadtrat bei allen Fragen rund um die Sanierung des Opernhauses. Dass diese fällig ist, steht außer Frage. Doch über den möglichen Standort für das Ersatzhaus, in das die Oper für sieben bis zehn Jahre umziehen kann, wird in Nürnberg seit Wochen heftig debattiert. Dabei sind noch nicht alle Fragen beantwortet. Deshalb beschließt die Kommission einstimmig, sich noch nicht auf einen Standort festzulegen und die Entscheidung zwei oder drei Monate zu vertagen.

Altes Kühlhaus oder Nazi-Bau

Im Beschluss steht auch, dass die Kühlhäuser auf dem ehemaligen Schöller-Gelände im Norden der Stadt noch nicht aus dem Rennen sind. Diese gehören der Alpha-Immobiliengruppe. Sie könnten entsprechend umgebaut und von der Stadt angemietet werden. Zweiter möglicher Standort ist die Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Hier könnte die Ausweich-Oper entweder im leeren Innenhof oder als Anbau außen am den niemals fertiggestellten Rundbau entstehen.

SPD sieht noch keinen Schlussvorhang

Vor allem die Rathaus-SPD plädiert dafür, sich Zeit für die Debatte zu nehmen. "Wir müssen klären, wie die Interimsnutzung mit der Erinnerungsarbeit zu vereinbaren ist", sagt SPD-Stadtrat Ulrich Blaschke. Er regt an, dass auch die städtischen Leitlinien für den Umgang mit dem Reichparteitagsgelände unter den Gesichtspunkten einer intensiven kulturellen Nutzung weiterentwickelt werden müssten. Die SPD könne sich ohne grundlegende Debatte derzeit auf keinen Standort festlegen. "Wir sind jetzt nicht am Schlussvorhang, sondern am Ende des zweiten Aufzugs von vieren", sagt Blaschke.

CSU will Kultur an den Ort der Unkultur

Oberbürgermeister Marcus König (CSU) trägt diese Entscheidung zwar mit. Doch sein Favorit ist die Kongresshalle. Diese steht unter Denkmalschutz und muss hergerichtet werden. "Um den Erinnerungsort zu erhalten, müssen wir sowieso Geld in die Hand nehmen", sagt König. Er will den Ort der Unkultur mit Kultur besetzen. "Das ist eine große Chance für Stadt, wenn allen Scheinwerfer darauf leuchten, dass wir das haben", sagt er.

Ausweichbau nicht für die Ewigkeit

Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU) Lehner spricht sich für einen temporären Bau an der Kongresshalle aus, der später wieder abgerissen werden kann, wenn die Oper zurück ins sanierte Stammhaus zieht. "Da haben wir keine Probleme mit dem Denkmalschutz. Wenn der Anbau jedoch dauerhaft ausgelegt ist, wird es viel mehr Diskussionen geben." Die gesamten Backstage-Räume, die in dem Torso entstehen sollen, könnten dagegen weitergenutzt werden. Foyers, Probebühnen, Magazine und Büros könnten dann Räume für Nürnbergs Kreativszene werden.

Frage der Zuschüsse

In den kommenden Wochen legt das Kulturreferat eine Diskussionsreihe mit Führungen und Ideenwerkstätten auf. Das Baureferat ermittelt in dieser Zeit, welche Zuschussmöglichkeiten es für die beiden Alternativstandorte gibt. Die Kosten für die Anmietung der alten Schöller-Kühlhäuser während der Sanierungszeit sind nach den Worten von Baureferent Daniel Ulrich etwa gleich hoch wie die für den Bau der Ausweichspielstätte am Dutzendteich.

Weniger Kosten als bisher geschätzt

Zu den Kosten ist in der Sitzung nichts zu hören. Im Vorfeld der Sitzung wurden Summen zwischen 500 und 800 Millionen Euro genannt. Die bezogen sich auf Schätzungen und orientierten sich an ähnlichen Projekten. Doch nach dem Raumprogramm, das jetzt vorliegt, könne die Bauverwaltung und mit dem Rechnen beginnen, so Baureferent Ulrich. Er deutet an, dass die Kosten deutlich unter den bisher genannten Summen liegen. Konkrete Summen allerdings nennt er nicht. Am Rand der Sitzung wird aber informell darüber gesprochen, dass die Sanierung rund 400 Millionen Euro kosten könnte. Dazu könnten dann noch einmal gut 100 Millionen für das Ausweich-Opernhaus kommen.

Oper benötigt 10.000 Quadratmeter mehr

Die Oper benötigt im sanierten Haus rund 27.500 Quadratmeter. Das sind rund 10.000 Quadratmeter mehr als bisher. Zum einen muss Platz für Proberäume, eine Seitenbühne und Magazine geschaffen werden. Zum anderen, weil gesetzliche Vorgaben zum Arbeits- und Brandschutz nicht erfüllt werden können. Da geht es zum Beispiel um Büros mit Tageslicht. Aber auch der Orchestergraben muss größer werden, weil er sonst als Arbeitsstätte nicht mehr zulässig wäre. Außerdem werden Flächen für die Bewirtung vor, während und nach den Aufführungen benötigt. Ein Teil der Büros kann im Siemens-Schuckert-Haus eingerichtet werden. Es ist geplant, dass die Stadt das Gebäude gegenüber des Opernhauses am Richard-Wagner-Platz kauft.

Weniger Aufführungen im Ersatz-Opernhaus

Ein Ausweichquartier mit hoher Qualität sei für die Oper "überlebenswichtig", gibt Staatsintendant Jens-Daniel Herzog der Kommission mit auf den Weg. "Wenn wir in den sieben bis zehn Jahren, die der Umbau dauert, Publikum verlieren, wären wir in unserer Existenz gefährdet", sagt er. Christian Ruppert, der geschäftsführender Direktor des Staatstheaters, gibt zu bedenken, dass die Ersatz-Oper kleiner und technisch einfacher wird. Die Zahl der Sitzplätze sinkt von 1.000 auf 800. "Wir werden im Interim 25 Prozent weniger Aufführungen anbieten können."

Standortgarantie für Oper in der Innenstadt

Eine Entscheidung gibt's dann doch: Mit nur einer Gegenstimme hat sich die Kommission dafür ausgesprochen, dass die Oper nach der Sanierung wieder zurück in ihr angestammtes Haus kommen wird. Die Überlegung, das Staatstheater an der Kongresshalle neu zu bauen und das entkernte Opernhaus anders zu nutzen, sind damit vom Tisch.