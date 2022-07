Entscheidung über die Zukunft der Hotelfachschule Pegnitz fällt

Alexander Herrmann: Aufruf zum Erhalt der Schulen

In den sozialen Medien äußerten sich indes im Laufe der Woche immer wieder unterschiedliche Kreisräte und Persönlichkeiten und forderten den Verbleib der Schulen. Selbst Sternekoch Alexander Herrmann. Er betonte, dass der Erhalt für ihn unabdingbar sei. "Das Angebot dieser Schulen ist für die Region und unsere zukünftigen Mitarbeiter enorm wichtig."

Auch Gastronom Andreas Opel, selbst Mitglied im Kreistag, hat sich bereits öffentlich geäußert. Er werde für den Erhalt stimmen. "Viele Betriebe würde es in unserer Region nicht mehr geben, wenn die Nachfolger nicht in den Genuss gekommen wären, in Pegnitz eine top Ausbildung bekommen zu haben! Die Hotelfachschule ist daher ein Garant dafür, Betriebe zu erhalten, die etliche Arbeitsplätze in unserer Region sichern!", so Opel auf Facebook.